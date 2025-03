El polémico pasado del viceministro de Igualdad de Colombia

Fue nombrado por primera vez en octubre de 2023 para el cargo de viceministro de Diversidades, el despacho del novel Ministerio de Igualdad y Equidad creado a comienzos de ese año, pero no asumió el cargo. La entonces ministra y también vicepresidenta Francia Márquez decidió dejar vacante el despacho durante casi año y medio en atención a un escándalo: el politólogo Juan Carlos Florián, que mostraba en su hoja de vida su trayectoria académica y el trabajo realizado en distintas ONG nacionales e internacionales -como Save The Children o Médicos Sin Fronteras-, entidades del gobierno local de Bogotá cuando Petro fue alcalde, y en el Consulado de Colombia en París, también fue actor porno cuando vivió en Francia, donde residió durante siete años. Y aquel escándalo impidió que fuera nombrado. Ahora,en cambio, Petro ha obviado ese ruido mediático y le ha designado para el cargo.

«Se generó un escándalo muy fuerte, sobre todo porque el titular fue ‘De actor porno a viceministro’, reduciendo mi carrera laboral solamente a la pornografía. Yo soy politólogo de la Universidad Javeriana y estoy terminando una maestría en Comunicación Política, tengo más de 20 años de experiencia laboral en diferentes organizaciones de cooperación internacional y fui servidor público en la alcaldía de Gustavo Petro como el primer subdirector para asuntos LGBT al interior de la Secretaría de Integración Social, de manera que mi trayectoria no se reduce solamente a hacer porno», declaraba a El Espectador en enero de 2024 el propio Florián cuando ya asumía que su nombramiento haría aguas.

El contenido sexual protagonizado por el colombiano de 41 años estaba publicado en varios sitios de Internet, y también en una cuenta de X destinada a ello, además de un sitio de pago donde ofrecía contenido explícito a cambio de suscripciones. Aquellos videos fueron grabados en territorio francés, donde aprovechaba sus orígenes para imprimir cierto sentido exótico a los videos, por ejemplo portando la camiseta de la selección nacional de fútbol. «No lo borré, soy militante por los derechos de las trabajadoras sexuales. Borrarlo también sería negar las acciones que realicé. Y hay algo llamado responsabilidad parental. Si yo lo borro de mi Twitter, seguirá existiendo en otras parte»”, defendía en entrevista con la revista colombiana Semana en 2023.

Pero Francia Márquez ya no está en ese ministerio, después del público distanciamiento que ha tenido con el presidente Gustavo Petro. Carlos Rosero sustituyó a la todavía vicepresidenta hace un mes en la cartera de Igualdad, y ha desatascado el nombramiento de Florián. En la prensa local se afirma que la indicación vino directamente del primer mandatario, quien ya trabajó con el nuevo viceministro hace varios años.

Ahora, Florián sí tomará posesión del cargo después de que su perfil apareciera en la página web de aspirantes a cargos estatales de la Presidencia de la República. En el currículum allí publicado se destaca su trayectoria profesional, los cargos que ha desempeñado y su último rol como «multiplicador» de un programa de inclusión en el Consulado colombiano de París, hasta septiembre de 2023 cuando regresó a su país.

El pasado de Florián en la industria del entretenimiento para adultos no es lo único que hace levantar cejas en el país latinoamericano. El politólogo, que hace parte del colectivo de activistas a favor de la diversidad sexual y los migrantes, es contratista del Ministerio de Cultura desde diciembre de 2023, y suscribió otro contrato con el Ministerio del Interior. Ambos convenios son mencionados en su declaración de bienes y conflictos de interés que es pública. Por ahora, Florián no ha declarado a la prensa, pero bastante dijo del asunto cuando se conoció que sería nombrado por primera vez.