La policía atrapa al principal sospechoso que dejó sola a una bebé de siete meses para asesinar a sus cuatro familiares

El caso ocurrió el martes 29 de julio en Tennessee, cuando una bebé de siete meses fue encontrada abandonada en un portabebés en el jardín de una vivienda del condado de Dyer, a plena ola de calor que superaba los 38 °C. Según testigos, un vehículo —descrito como una minivan oscura o una SUV blanca— se detuvo brevemente, dejó a la niña y se marchó a gran velocidad. Tras una intensa búsqueda de casi una semana, las autoridades de Tennessee han arrestado este martes a Austin Robert Drummond, de 28 años, acusado del asesinato de los padres, la abuela y el tío materno de la bebé siete mesina.

Según Action News Five de WMC, el hallazgo de los cuatro cadáveres, con signos de violencia, tuvo lugar en una zona boscosa próxima a la carretera Carrington Road, en Tiptonville, mientras que la pequeña —identificada como Weslynne Sabri Leolani Wilson, o “Wessie”— fue localizada en buen estado de salud, sentada en una silla de coche abandonada en un jardín a decenas de kilómetros del lugar de los hechos.

La captura de Austin Robert Drummond se produjo gracias al aviso de un vecino, quien detectó su presencia en una zona boscosa cerca de Jackson. Este relató para Action News Five de WMC, que seguía al teléfono con las autoridades cuando, apenas 15 minutos después de su llamada, decenas de agentes llegaron al lugar en un operativo que describió como “de película”, con helicópteros incluidos. “Soy padre de dos niños pequeños y realmente me siento aliviado de que el presunto asesino ya no esté en las calles. Al fin podremos dormir mejor esta noche”, declaró. Sorprendentemente, rechazó la recompensa de 37.000 dólares ofrecida por su colaboración: “Solo hice lo correcto, no buscaba el dinero”.

Drummond, quien había estado preso durante 13 años por intento de asesinato y se encontraba en libertad bajo fianza al momento de los hechos, no actuó solo según la investigación policial. Las autoridades han confirmado que contó con la ayuda de tres cómplices: Dearrah Sanders, la primera en ser arrestada tras asistirlo tras el crimen; Tanaka Brown, acusada de manipulación de pruebas; y Giovonte Thomas, señalado como cómplice directo de asesinato en primer grado. Todos se encuentran ya bajo custodia y enfrentan cargos graves por su presunta implicación en el cuádruple homicidio.