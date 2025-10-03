Christa Pike, la mujer más joven sentenciada a pena de muerte en EE UU, será ejecutada tres décadas después

La Corte Suprema de Tennessee ha fijado el 30 de septiembre de 2026 como fecha para la ejecución de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte del estado y la más joven condenada a pena capital en Estados Unidos por un crimen cometido en la adolescencia. Esta decisión pone fin a una pausa de tres años en las ejecuciones estatales, motivada por cuestionamientos sobre los protocolos de inyección letal.

El caso de Pike trasciende lo judicial: junto a ella, también serán ejecutados Tony Carruthers, Gary Sutton y Anthony Hines, lo que ha reavivado un intenso debate sobre derechos humanos, justicia penal y ética institucional. Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, un crimen brutal perpetrado en el campus de la Universidad de Tennessee, donde la víctima fue torturada, apuñalada y golpeada con un bloque de hormigón, en un acto motivado por celos extremos.

Una trayectoria marcada por el trauma

La historia de Pike está atravesada por una infancia de abandono, abusos y trastornos psicológicos no diagnosticados, como bipolaridad y estrés postraumático, según sus defensores. El juicio fue breve: en marzo de 1996, el jurado tardó apenas dos horas y media en declararla culpable y sentenciarla a muerte. Sus cómplices recibieron penas menores: Shipp, cadena perpetua; Peterson, una condena más leve.

Durante su reclusión, Pike ha protagonizado incidentes graves, como el intento de estrangulamiento a otra interna en 2001 y un conato de fuga en 2012. Su caso ha sido objeto de documentales y análisis sobre violencia juvenil, salud mental y el sistema penitenciario.