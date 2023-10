"Las posibilidades de la Tercera Guerra Mundial han aumentado considerablemente, esto es una crisis sin precedentes"

El actual conflicto entre Israel con Hamás en Gaza ha surgido en un momento en el que mundo ya se enfrentaba a la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. Además, continuas disputas entre China y Taiwán, los golpes de estado en África u otras contiendas en otras partes del planeta mantienen en vilo a la población, en lo que es una "crisis sin precedentes", según Jamie Dimon, CEO de JP Morgan. Con algunos países aumentando también las tensiones con Estados Unidos, el famoso inversor Ray Dailo ha expresado que "esta situación peligrosa ha aumentado considerablemente las posibilidades de la Tercera Guerra Mundial".

"Me parece que las probabilidades de pasar de conflictos contenidos a una guerra mundial más descontrolada que incluya a las principales potencias han aumentado de aproximadamente un 35% a aproximadamente un 50% en los últimos dos años desde que escribí mi libro 'Principles for Dealing with the Changing World Order'", escribió en su cuenta de LinkedIn, añadiendo que esta situación "debería provocar repulsión y miedo en todos".

"Estos conflictos revelan las formas inimaginablemente terribles y repugnantes en que las personas tratan a otras personas, especialmente en civiles inocentes. Nadie en ningún lugar esta seguro de que no se encontrará en alguna situación horrible en el futuro", explica.

Así, en su opinión, explica que tanto la guerra entre Ucrania y Rusia como el conflicto palestino-israelí son "guerras calientes que tienen un alto riesgo".

"Estos tipos de guerras brutales son más propensos a extenderse que a disminuir. Estas dos guerras en curso dejan en claro cuán horribles son las guerras calientes. Si se extendieran a otros países, especialmente a las grandes potencias, habría una guerra mundial mucho más horrible. Espero que la imagen emergente de cómo sería eso fomente la moderación en este momento crítico al borde de un conflicto", afirma.

No obstante, Dailo cree que "una guerra entre las principales potencias, China y Estados Unidos, todavía no ha cruzado la línea irreversible de ser algo brutal e incontrolable", pero piensa que la actual situación en el mundo con tantos conflictos "es equiparable a los años anteriores a la Primera y la Segunda Guerra Mundial". "Si las principales potencias toman un enfrentamiento directo entre ellas, veremos la transición de conflictos previos contenidos a una brutal Tercera Guerra Mundial",