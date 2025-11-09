El presidente de Ecuador rectifica: la IA no redactará la nueva Constitución

Después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, comentara que la inteligencia artificial era capaz de "diseñar hasta una Constitución", el país entero pareció sostener el aliento y se lanzó a hacer bromas y chascarrillos. Días después, el mandatario tuvo que aclarar que "la Constitución no la escribirá la IA", y que los redactores serán "patriotas que buscan un país mejor".

Noboa explicó que sus palabras fueron malinterpretadas durante un acto en Cuenca, donde entregó miles de becas para formación en IA. Aseguró que su Gobierno apuesta por la tecnología, pero que la pluma constitucional seguirá siendo humana. Claro que, tras reconocer que su propio equipo consulta a ChatGPT "para escribir discursos", muchos se preguntan si la frontera entre asesor digital y redactor oficial no se ha vuelto un poco borrosa.

Noboa ha destacado que la inteligencia artificial sí está ayudando a "construir un mundo más avanzado" y es por ello que su Gobierno ha hecho entrega de unas 30.000 becas para que los ecuatorianos puedan utilizarla, en alusión al acto en la ciudad de Cuenca en el que sus palabras fueron, según él, malinterpretadas.

De momento, la IA puede descansar. Ecuador votará el 16 de noviembre si quiere una nueva Constitución escrita por personas.