El presidente palestino, ante la ONU: "Rechazamos a Hamás pero no vamos a irnos de nuestra tierra"

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, reiteró este jueves durante su intervención, en una videollamada, en la Asamblea General de la ONU su rechazo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la necesidad del desarme del grupo islamista.

"A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando tomaron por blanco a los israelíes", aseveró el presidente palestino.

No obstante, advirtió de que los palestinos no van a irse de su tierra y señaló que "ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina" para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel.

"No vamos a irnos de nuestra tierra", indicó por videoconferencia Abás, que expresó su agradecimiento a los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina e instó al resto de naciones a hacer lo mismo.

Asimismo, afirmó que lo que hace Israel en la Franja de Gaza "no puede caracterizarse como una mera agresión, sino de un crimen de guerra, de lesa humanidad".

Abás, que intervino por videoconferencia al vetar Estados Unidos su visado para poder viajar a Nueva York, indicó que la población palestina hace frente en Gaza a "una guerra de genocidio, destrucción y desplazamiento".