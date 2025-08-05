El primer avión de vigilancia del ejército español ya está fuera y ha sido construido en España

Durante las últimas décadas, España ha intensificado sus esfuerzos por modernizar las capacidades de vigilancia de sus extensas aguas territoriales. Con aproximadamente 8.000 millas náuticas de costa bañando tanto el Mediterráneo como el Atlántico, la península ibérica requiere sistemas avanzados que garanticen un control efectivo del espacio marítimo nacional.



Mientras tanto, los desafíos actuales en materia de seguridad marítima han evolucionado considerablemente, desde el control del tráfico naval hasta operaciones de búsqueda y rescate. Actividades como la inmigración irregular, el contrabando y la protección de recursos pesqueros demandan herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas para una respuesta eficaz.



Por su parte, la industria aeronáutica europea ha desarrollado soluciones especializadas que adaptan plataformas de transporte convencionales para misiones de patrulla. Airbus, con su amplia experiencia en el sector, ha logrado transformar aeronaves comerciales en sistemas de vigilancia altamente eficientes.



Sevilla entrega el primer guardián de los mares españoles

Esta aeronave especializada representa un avance importante en las capacidades de patrulla naval de España

El C295 MPA integra sistemas de sensores avanzados

consolas especializadas para operadores

esta aeronave puede operar tanto diurna como nocturnamente

España ha encargado dos unidades de este modelo

la aeronave iniciará las pruebas de vuelo y certificación

Esta nueva capacidad complementará los sistemas de vigilancia existentes