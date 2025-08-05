Vigilancia
El primer avión de vigilancia del ejército español ya está fuera y ha sido construido en España
Airbus Sevilla entrega el primer C295 de vigilancia marítima que transformará las capacidades de defensa españolas
Durante las últimas décadas, España ha intensificado sus esfuerzos por modernizar las capacidades de vigilancia de sus extensas aguas territoriales. Con aproximadamente 8.000 millas náuticas de costa bañando tanto el Mediterráneo como el Atlántico, la península ibérica requiere sistemas avanzados que garanticen un control efectivo del espacio marítimo nacional.
Mientras tanto, los desafíos actuales en materia de seguridad marítima han evolucionado considerablemente, desde el control del tráfico naval hasta operaciones de búsqueda y rescate. Actividades como la inmigración irregular, el contrabando y la protección de recursos pesqueros demandan herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas para una respuesta eficaz.
Por su parte, la industria aeronáutica europea ha desarrollado soluciones especializadas que adaptan plataformas de transporte convencionales para misiones de patrulla. Airbus, con su amplia experiencia en el sector, ha logrado transformar aeronaves comerciales en sistemas de vigilancia altamente eficientes.
Sevilla entrega el primer guardián de los mares españolesAirbus ha completado el montaje del primer C295 de Vigilancia Marítima destinado al Ejército del Aire y del Espacio en sus instalaciones sevillanas, según apuntan desde Defensa.com. Esta aeronave especializada representa un avance importante en las capacidades de patrulla naval de España, incorporando tecnología de vanguardia adaptada específicamente para operaciones sobre el mar.
El C295 MPA integra sistemas de sensores avanzados que incluyen radar de vigilancia marítima, equipos electroópticos y comunicaciones por satélite. Además, cuenta con consolas especializadas para operadores que permitirán analizar en tiempo real la información recopilada durante las misiones de patrulla, búsqueda y rescate.
Configurado como una versión especializada del exitoso C295 de transporte, esta aeronave puede operar tanto diurna como nocturnamente bajo diversas condiciones meteorológicas. Su versatilidad operativa se ve reforzada por la posibilidad de equipar diferentes tipos de sensores según las necesidades específicas de cada misión.
España ha encargado dos unidades de este modelo, completando así un programa que incluye servicios de apoyo logístico y entrenamiento para el personal especializado. Actualmente, más de 280 aeronaves C295 básicas operan en todo el mundo, proporcionando una base sólida de experiencia para esta variante marítima.
Próximamente, la aeronave iniciará las pruebas de vuelo y certificación antes de su entrega oficial al Ejército del Aire y del Espacio. Una vez completadas estas fases en los próximos meses, España dispondrá de una herramienta fundamental para reforzar la vigilancia de sus aguas territoriales.
Esta nueva capacidad complementará los sistemas de vigilancia existentes, proporcionando una cobertura más amplia y eficiente del extenso litoral español. Gracias a su posición estratégica entre el Mediterráneo y el Atlántico, España podrá ejercer un control más efectivo sobre rutas marítimas de gran importancia geopolítica.
