Planeaban atentados contra discotecas de París, como el perpetrado contra Bataclán, el 13 de noviembre de 2015. con 90 personas asesinadas La Fiscalía antiterrorista francés abrió una investigación contra tres mujeres detenidas bajo sospecha de planear este tipo de ataques.

Según medios galos, las escuchas telefónicas revelaron conversaciones sobre la compra de un fusil de asalto Kalashnikov y la fabricación de cinturones explosivos, y durante un registro se encontró un memorándum que detallaba los preparativos para un ataque yihadista.

Según los informes de vigilancia emitidos por la Dirección General de Seguridad Interior, las tres jóvenes pasaban la mayor parte del tiempo en casa viendo vídeos de propaganda yihadista en las plataformas Snapchat , TikTok y Telegram , y solo salían con un niqab que les cubría completamente el rostro.

Las mujeres fueron detenidas en las ciudades de Lyon , Villeurbanne y Vierzon. Tienen 18, 19 y 21 años. Considerada la líder del trío, B., de 19 años, gestionaba una cuenta de TikTok con aproximadamente 20.000 seguidores y participaba en varios grupos de Telegram afines al Estado Islámico. En el registro de su domicilio se halló una libreta con la lista de ingredientes necesarios para fabricar un cinturón explosivo y el precio de un fusil Kalashnikov.

Los investigadores también interceptaron una conversación en la que B. dijo: "Quiero volar todo por los aires (...) ¡Quiero rendir homenaje a Bin Laden!" , refiriéndose a un día de defensa ciudadana, mientras que su cómplice A. respondió: "Si ellos supieran que hay un terrorista entre ellos..." .