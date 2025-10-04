Un polémico tiktoker francés acaba entre rejas tras pinchar a transeúntes con una jeringuilla

El tribunal correccional de París ha emitido un fallo contundente contra Ilan M., conocido en redes sociales como Amine Mojito, condenándolo a doce meses de prisión, de los cuales seis meses deberán cumplirse de forma efectiva, además de una multa de 1.500 euros y la prohibición de portar armas durante tres años.

La sentencia llega tras la polémica generada por una serie de vídeos virales en TikTok en los que se veía al influencer, enmascarado, pinchando a transeúntes con una jeringa en espacios públicos de París. Las imágenes mostraban a Mojito acercándose a desconocidos y asustándolos con un gesto que simulaba una agresión, en lo que él bautizó como “El piqueur fou” (“el pinchador loco”).

El impacto social fue inmediato: solo en el marco de aquella festividad se registraron 145 denuncias por punciones anónimas, lo que alimentó un clima de alarma pública. Algunas de las víctimas aseguraron haber sufrido crisis de ansiedad, mientras que un hombre de unos 50 años recibió una baja médica de siete días tras ser atacado.

Durante el juicio celebrado en septiembre, Mojito reconoció haber causado miedo a los transeúntes, aunque argumentó que su objetivo era recuperar audiencia para un proyecto deportivo. Alegó que todo era una broma y que en muchos casos avisaba después de lo sucedido. Sin embargo, el tribunal rechazó su defensa y consideró los hechos como un delito con consecuencias graves para las víctimas y la sociedad. La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de quince meses de prisión, aunque finalmente se impuso una condena algo menor, pero con ejecución inmediata, reflejando la gravedad percibida de las acciones.

El presidente de la Autoridad de Transporte de París calificó el caso de “alarmante” y advirtió sobre el peligro que suponen este tipo de retos virales en redes sociales. Por su parte, el fiscal recalcó que los actos del acusado fueron capaces de generar “terror en el espacio público”, más allá de su supuesto carácter humorístico. La condena de Amine Mojito, ya ingresado en prisión, se convierte en una advertencia para otros creadores de contenido: las “bromas” que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de las personas tienen consecuencias legales serias.