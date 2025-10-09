¿Puede Trump ganar el Premio Nobel de la Paz por su mediación en las guerras de Gaza y Ucrania?

Donald Trump nunca ha ocultado su deseo de ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Desde su mandato ha insistido en que “ha hecho más por la paz que muchos ganadores anteriores”. A pesar de no ser una lista pública, el presidente norteamericano figura entre los 338 nominados al galardón que se concede este viernes en Oslo. Su equipo promueve esta narrativa, especialmente tras su supuesta mediación en los conflictos de Gaza y Ucrania, presentándolo como un líder capaz de “acabar con las guerras que otros iniciaron”.

Sin embargo, la pregunta sigue abierta: tras el acuerdo de paz alcanzado el pasado miércoles entre Israel y Hamás, ¿podría el presidente de Estados Unidos, una figura polarizadora por excelencia, cumplir los estrictos criterios que exige el Comité Noruego del Nobel?

Los expertos del Nobel son escépticos, pero no se descarta

Trump ha sido nominado varias veces al Premio Nobel de la Paz, la primera en 2018 por su acercamiento a Corea del Norte y más recientemente, en 2025, por lo que algunos legisladores europeos llamaron sus “esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio y Europa del Este”. Pero las nominaciones no equivalen a posibilidades reales.

Según explicó a Reuters el investigador noruego Henrik Urdal, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), “las nominaciones a menudo son políticas o simbólicas, no necesariamente reflejan un trabajo sustantivo en favor de la paz”. Urdal subraya que, aunque cualquier parlamentario o académico puede presentar una candidatura, “solo unas pocas cumplen los criterios de logros concretos y duraderos”.

Los analistas consultados por AP News coinciden en que las posibilidades de Trump son “remotas”. “El historial de Trump podría jugar en su contra”, apuntan, recordando su retiro del acuerdo nuclear con Irán y su apoyo a políticas unilaterales que “socavaron la cooperación internacional”.

Por otro lado, la guerra comercial y arancelaria de Trump y su postura con la anexión de Groenlandia podrían llegar a suponer “una violación de la ley internacional”, según afirma Nina Graeger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO). “Más allá de intentar negociar la paz para Gaza, hemos visto políticas que en realidad van en contra de las intenciones y de lo que está escrito en el testamento de Alfred Nobel, especialmente para promover la cooperación internacional, la fraternidad de las naciones y el desarme”, concluía la experta que asesora al comité en la elección del galardón.

En el mismo sentido, el profesor de Relaciones Internacionales Jan Egeland, antiguo asesor de la ONU, declaró a The Guardian que “la paz no es un espectáculo mediático, y el Nobel premia procesos que trascienden a los protagonistas”. Egeland recordó que los galardones recientes, como el de Maria Ressa y Dmitri Murátov en 2021 por la libertad de prensa, reflejan una tendencia del comité hacia causas estructurales, no a líderes polémicos.

Trump ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Gaza y Ucrania: ¿mediador o protagonista político?

Los defensores de Trump destacan su propuesta de “plan de paz inmediato” en Ucrania. En el caso de Gaza, el presidente anunció este miércoles el acuerdo de paz entre Israel y Hamás que pondría el alto al fuego en la Franja de Gaza, con la entrega de rehenes y anunciando la intención de una reconstrucción total del enclave. En Tel Aviv, cientos de personas se reunieron en la llamada “plaza de los rehenes” celebrando y gritando: “¡Premio Nobel para Trump!”. El secretario general de la ONU, António Guterres, apoyó el pacto y pidió a todas las partes respetar plenamente sus términos.

En lo que al Nobel de la Paz se refiere, para algunos expertos, entre ellos Graeger, ese plan en Gaza ha llegado demasiado tarde como para tenerlo en cuenta para este 2025. Otros analistas, como Michael Oren, exembajador de Israel en EE. UU., defienden que la figura de Trump ha sido relevante en el conflicto: “Sin el impulso de Trump y su equipo, difícilmente se habrían concretado”.

Celebrations in Tel Aviv after Gaza peace deal announcement ABIR SULTAN Agencia EFE

Sin embargo, otros especialistas matizan esa visión. Richard Hall, corresponsal de The Independent, advierte que la mediación del presidente estadounidense aunque ha sido relevante en muchos casos “no resolvió ningún conflicto, sino que solo lo desplazó temporalmente”. Y sobre Ucrania, varios diplomáticos europeos han señalado que las propuestas de Trump carecen de respaldo institucional o verificación internacional.

La política y el Nobel: una relación incómoda

El Premio Nobel de la Paz ha estado siempre rodeado de debate. Barack Obama lo recibió en 2009 apenas meses después de asumir la presidencia, un gesto que incluso muchos expertos calificaron de “prematuro”. Aquel precedente demostró que el Nobel también puede tener un componente simbólico, pero los años siguientes llevaron al comité a endurecer sus criterios. Trump se convertiría tras Roosevelt (1906), Wilson (1920), Carter (en 2002) y el propio Obama (2009) en el quinto presidente de los Estados Unidos en recibir el Nobel de la Paz.

En el terreno mediático, Trump ha convertido el Nobel de la Paz en parte de su narrativa electoral. Sus seguidores lo presentan como “el pacificador que el sistema quiere silenciar”. Pero los académicos ven en esa estrategia un uso simbólico más que real del premio.

“El Nobel de la Paz no se gana por declaraciones, sino por resultados verificables”, resume la analista noruega Asle Toje, miembro suplente del Comité Nobel, en declaraciones a Aftenposten. “Hasta ahora, no hay evidencia de que las acciones recientes de Trump hayan reducido la violencia o generado procesos de reconciliación duraderos.”

¿Podría el Comité Nobel sorprender y reconocer a Donald Trump? No es imposible, pero sí improbable. Las voces expertas coinciden en que su figura divide más de lo que une, y el Nobel suele premiar lo contrario: el consenso y la construcción paciente.