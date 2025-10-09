El Nobel de la Paz ya tiene ganador, y se decidió antes de que Trump 'lograra' la paz en Gaza

El Comité Nobel noruego ha finalizado su proceso de selección para el Premio Nobel de la Paz 2025, reafirmando su compromiso con la independencia institucional y el hermetismo que históricamente han caracterizado esta distinción. La reunión final de deliberación se celebró antes de los recientes acontecimientos geopolíticos, lo que garantiza que la elección del próximo laureado no se vea influida por la situación diplomática actual.

Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, ha explicado que el comité ha seguido su metodología habitual, basada en un análisis exhaustivo de las 338 candidaturas presentadas. La votación final, según sus palabras, representa “el resultado de un proceso meticuloso, guiado por criterios éticos y humanitarios, no por presiones externas”. Además, ha señalado a la agencia AFP que "la última reunión del comité del Nobel tuvo lugar el lunes".

Está previsto que el nombre del galardonado se conozca este viernes 10 a las 10:00 horas de la mañana. Entre los favoritos figuran las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán (Emergency Response Rooms), redes de voluntarios que trabajan sobre el terreno en plena guerra civil para distribuir alimentos y medicinas. Su labor silenciosa en un conflicto olvidado ha llevado a muchos expertos a situarlas como la candidata moral al galardón.

Independencia frente a la geopolítica

El historiador Asle Sveen, especialista en la historia del Nobel, ha subrayado la total autonomía del comité, descartando cualquier vínculo entre la decisión y eventos como el reciente acuerdo entre Israel y Hamas. “El Nobel de la Paz no responde a titulares, sino a trayectorias y contribuciones sostenidas a la paz”, afirmó Sveen, en respuesta a las especulaciones mediáticas.

Entre los rumores que han circulado en medios internacionales, se ha mencionado la posible candidatura de figuras políticas de alto perfil. Sin embargo, el comité mantiene su tradicional silencio sobre los nombres considerados. La figura de Donald Trump ha sido objeto de comentarios públicos, pero Sveen ha sido firme al negar que esté entre los candidatos evaluados. La comunidad internacional aguarda con expectación la revelación oficial del laureado, que se realizará mañana y bajo los protocolos establecidos por el Instituto Nobel y bajo un contexto mundial marcado por tensiones.