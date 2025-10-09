Pese a los avances en las negociaciones, las fuerzas militares de Israel continúan rodeando la ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado en la madrugada de este jueves enfatizando que la zona norte de la Franja de Gaza sigue siendo considerada "una zona de combate peligrosa".

El portavoz para medios árabes, Avichay Adraee, alertó específicamente a través de redes sociales que "volver es extremadamente peligroso" para los civiles gazatíes.

El mensaje oficial insta a la población a "abstenerse de volver hacia el norte o de acercarse a zonas donde las FDI estén estacionadas y operen en cualquier lugar de la Franja, incluido el sur y el este". Esta advertencia se mantiene vigente hasta que no se emitan instrucciones oficiales que autoricen el movimiento de civiles, indicando que las operaciones militares continúan pese al contexto diplomático.

Preparativos para la implementación del acuerdo

El anuncio se produce horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara el acuerdo inicial entre Israel y Hamás para liberar a todos los rehenes e iniciar una retirada delimitada de las fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha convocado una reunión de su Gobierno para este mismo jueves con el objetivo de ratificar formalmente el entendimiento.

Paralelamente, el canal oficial de Telegram de las FDI publicó un comunicado donde el ejército "da la bienvenida a la firma del acuerdo para el regreso de los rehenes". El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha instruido a todas las unidades para "preparar defensas sólidas y estar preparados para cualquier escenario" durante el proceso de implementación del acuerdo.

Las fuerzas israelíes han recibido también las órdenes necesarias para "liderar la operación para el regreso de los rehenes", precisando que "el desplazamiento de las fuerzas se llevará a cabo según las instrucciones de la directiva política".