Si es que no aprenden: un multimillonario prepara un viaje a los restos del Titanic dos años después del desastre del OceanGate

Dos años después del devastador accidente del Titan, en el que murieron cinco personas, un misterioso billonario planea una expedición secreta al naufragio del Titanic, desafiando los protocolos de seguridad.

La noticia de este nuevo viaje surge con un objetivo claro: lograr lo que OceanGate no consiguió, es decir, ofrecer una inmersión segura y exitosa a más de 3.800 metros bajo el Atlántico Norte, donde yace el mítico transatlántico hundido en 1912.

El recuerdo de la tragedia del Titan

Para evitar que se repitan los errores del pasado, el nuevo proyecto contará con una nave de exploración subacuática de última generación, diseñada y fabricada por una empresa distinta a OceanGate. El plan contempla protocolos de seguridad más estrictos con el fin de recuperar la confianza en este tipo de expediciones y demostrar que es posible explorar las profundidades con garantías.

La expedición representa una inversión de unos 10 millones de dólares destinados a la logística. A ello se suma la adquisición de un submarino valorado en 20 millones de dólares, fabricado por Triton Submarines y considerado mucho más seguro que el Titan.

Expediciones previas realizadas por figuras como Paul Allen han demostrado que es posible abordar estos proyectos con respeto y rigor científico. Sin embargo, el plan actual parece estar envuelto en un halo de misterio y riesgo que genera más preguntas que respuestas.