Cuatro profesores estadounidenses son "brutalmente" apuñalados en un parque de una ciudad china

Preocupación en el Departamento de Estado de Estados Unidos después de conocer que cuatro profesores americanos de la universidad de arte privada Cornell College, ubicada en el estado estadounidense de Iowa, han sido "brutalmente apuñalados" en un parque en la ciudad china de Jilin, donde se encontraban como parte de un programa de intercambio educativo.

El presidente de la escuela, Jonathan Brand, ha indicado que los afectados estaban con un miembro del cuerpo docente de la institución china asociada cuando resultaron heridos "en un incidente grave". "Hemos estado en contacto y les estamos ayudando", ha indicado.

El representante del estado de Iowa, Adam Zabner, dijo a los medios estadounidenses que su hermano, David Zabner, formaba parte del grupo que visitaba un templo en el parque Beishan cuando un hombre los atacó con un cuchillo. David Zabner "fue herido en el brazo con arma blanca", dijo a Reuters, y se está recuperando en el hospital.

El motivo del ataque no está claro. Vídeos y fotografías que circulan en las redes sociales muestran a dos hombres y una mujer tendidos en el suelo cubiertos de grandes manchas de sangre, rodeados de paseantes y policías. En las redes sociales chinas no existe no ha quedado ninguna imagen o vídeo del ataque dado que están sometidas a una fuerte censura por parte de las autoridades comunistas.

La portavoz de la escuela, Jen Visser, ha detallado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que el incidente ha tenido lugar en Jilin y que la escuela asociada es la Universidad de Beihua. El Departamento de Estado estadounidense ha indicado que está al tanto de los informes y que está monitorizando la situación, según un portavoz. Mientras tanto, las autoridades chinas no se han pronunciado.

La representante de Iowa Ashley Hinson, que representa al distrito donde se encuentra la universidad de origen, ha afirmado que los empleados "fueron brutalmente apuñalados". "Mi equipo ha estado en comunicación con Cornell College y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para traerlos a casa sanos y salvos", ha agregado. Por su parte, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, ha indicado que está en contacto tanto con la delegación federal del estado como con la cartera de la diplomacia estadounidense "en respuesta a este horrible ataque". "Oremos por su recuperación total, su regreso seguro y por sus familias aquí en casa", ha expresado.

Según la web del Cornell College, su asociación con la Universidad china de Beihua comenzó en 2018y permite que la institución oriental proporcione financiación para que los profesores americanos de Cornell pasen dos semanas en China impartiendo cursos, que incluyen informática, matemáticas y física.

Por qué EEUU no recomienda viajar a China

El ataque ha ocurrido cuando tanto Pekín como Washington tratan de mantener el intercambio entre pueblos para evitar que las relaciones bilaterales se deterioren. El presidente chino, Xi Jinping, ha revelado un plan para invitar a 50.000 jóvenes estadounidenses a China en los próximos cinco años, pero los diplomáticos dicen que una advertencia de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos ha disuadido a los estadounidenses de ir a China.

Las autoridades de EEUU mantiene una advertencia de viaje de nivel 3 (el segundo nivel de advertencia más alto) para China continental, con el argumento de posibles detenciones arbitrarias y prohibiciones de salida que podrían impedir que los estadounidenses abandonen el país. El Departamento de Estado de EEUU insta a los estadounidenses a “reconsiderar viajar” al gigante asiático y algunas universidades americanas han suspendido sus programas en China debido a la advertencia de viaje.

Según la CNN, los ataques con cuchillo no son infrecuentes en China, donde las armas están estrictamente controladas por el gobierno. El país se ha enfrentado a una serie de ataques con arma blanca en lugares públicos, incluidas escuelas y hospitales. Pero los ataques públicos contra extranjeros son raros.