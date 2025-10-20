Reino Unido mete en el mar su nuevo submarino nuclear: pesa 8100 toneladas y es puntero en tecnología militar

Dieciséis toneladas de plomo, movidas con una precisión milimétrica, para encontrar el centro de gravedad de un gigante de acero. Esta operación, conocida como experimento de inclinación, ha sido uno de los momentos culminantes en la puesta a punto del HMS Agamemnon, el más reciente submarino de propulsión nuclear de la Marina Real británica. El objetivo era claro: calibrar su comportamiento y equilibrio antes de que se enfrente por primera vez a las aguas abiertas.

De hecho, esta compleja prueba de equilibrio formaba parte de un hito todavía mayor: la primera inmersión completa del buque. Este bautismo subacuático, realizado de forma controlada en las instalaciones que la compañía BAE Systems posee en Barrow, Cumbria, somete por primera vez el casco a la presión hidrostática, verificando su integridad estructural y su estanqueidad. Es un examen exhaustivo del que depende todo el futuro operativo de la nave.

Asimismo, la inmersión sirvió para examinar a fondo otros sistemas vitales para la operatividad del sumergible. Los ingenieros supervisaron el funcionamiento de los tanques de lastre, esenciales para controlar las maniobras de ascenso y descenso, así como la respuesta de los múltiples sensores distribuidos por toda la estructura. Cada componente fue monitorizado al detalle para asegurar su fiabilidad, tal y como han publicado en el medio especializado Interesting Engineering.

Una pieza clave en la renovación naval del Reino Unido

En este sentido, el HMS Agamemnon representa un paso fundamental en el ambicioso programa de modernización de la flota de submarinos del Reino Unido. Se trata del sexto de los siete sumergibles previstos de la clase Astute, una familia de buques de ataque con un desplazamiento de 8.100 toneladas que será sucedida por los cuatro submarinos de la futura clase Dreadnought, también en construcción en los mismos astilleros. Este relevo generacional ya está en marcha, pues recientemente Reino Unido ha comenzado la construcción del primer submarino de esta nueva clase, que representará la más avanzada de su Armada.

Por todo ello, la operación fue supervisada al detalle no solo por el equipo de ingenieros, sino también por la que será su futura tripulación y por altos representantes del Ministerio de Defensa británico. La superación de esta prueba marca un hito decisivo, allanando el camino para que el Agamemnon inicie sus pruebas de navegación en el mar y se incorpore finalmente al arsenal de la Marina Real.