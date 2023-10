Reunión de urgencia de la UE el martes para deliberar sobre la guerra en Gaza

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para el próximo martes y por videoconferencia con el fin de consensuar una postura común sobre el conflicto abierto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. "Me gustaría convocar un consejo europeo extraordinario por videoconferencia el martes 17 de octubre a las 17.30 horas", ha publicado Michel en un comunicado oficial. "Es de vital importancia que el Consejo Europeo fije en línea con los Tratados y nuestros valores una postura común y un curso de acción claro y unido que refleje la complejidad de la situación", ha añadido Michel. El texto de Michel reitera la condena contra los "brutales atentados terroristas" del 7 de octubre, cuando milicianos de Hamás entraron en territorio israelí y mataron a más de 1.300 personas. Michel pide además la "liberación inmediata" de los rehenes "sin condiciones" y subraya que "no hay justificación para el terrorismo". Además reitera la defensa del derecho de Israel a defenderse "cumpliendo totalmente con el Derecho Internacional, en particular con el Derecho Internacional Humanitario". Asimismo Michel se refiere a las "trágicas escenas" en la Franja de Gaza consecuencia del "asedio" impuesto por Israel y los "importantes bombardeos". El presidente del Consejo resalta también la necesidad de prestar ayuda humanitaria a las víctimas civiles del conflicto, una referencia velada al precipitado anuncio del comisario de Vecindad, Oliver Varhelyi, anunciara el lunes que Bruselas congelaba "de forma inmediata todos los pagos previstos" a Palestina. Michel ha advertido además que "el conflicto podría tener graves consecuencias para la seguridad de nuestras propias sociedades". "Si no tenemos cuidado podría exacerbar las tensiones entre comunidades y alimentar el extremismo", ha indicado. Por último, Michel se ha referido al "riesgo de migración" de personas en gran número a países vecinos "que ya tienen un importante número de refugiados en su territorio" y a las posibles "olas migratorias hacia Europa". "Es imperativo afrontar todos estos desafíos juntos. Nuestra unidad es nuestra fuerza", ha remachado Michel. La postura de Michel y del Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, contrasta además con la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha defendido en los últimos días su apoyo incondicional a Israel obviando el matiz de que debe cumplir con el Derecho Internacional. La videoconferencia del martes resalta además puesto que los líderes de los 27 ya se habían citado para finales de mes para verse en el tradicional Consejo Europeo de otoño.