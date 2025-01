Las risas de Obama ante los chascarrillos de Trump en el funeral de Carter incomodan a Kamala Harris

Rivales en el plano político, y buenos contertulios en las distancias cortas. Las chanzas entre presidente electo Donald Trump y el expresidente Barack Obama en medio del funeral de Jimmy Carter se volvieron virales este jueves en las redes sociales. Los ex mandatarios se sentaron uno al lado del otro durante el funeral de Estado del expresidente demócrata fallecido la semana pasada a los cien años. Durante el acto religioso en la Catedral Nacional de Washington, DC, Trump le cuenta algo al oído a Obama, y éste comienza a reír efusivamente.

La chispa entre ambos ex presidentes incomodó incluso a la ex candidata demócrata Kamala Harris, quien se giró para mirar en un gesto de reprobación a los dos invitados. "Obama y Trump están actuando como si estuvieran en la hora feliz", bromeó un usuario de X. "¿Obama también votó por Trump?", bromeó el fundador de OutKick, Clay Travis. "Ver a Obama y Trump charlando así es una locura, porque ¿de qué están hablando?" , preguntó otra cuenta X.

Todos ellos estuvieron rodeados de personalidades como el ex presidente George W. Bush, el ex vicepresidente Mike Pence, el ex presidente Bill Clinton , la ex primera dama y secretaria de Estado Hillary Clinton, el presidente Biden y la citada Kamala Harris.