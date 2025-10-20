Los robos más famosos ocurridos en los museos del mundo

Unos ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz en el Louvre, utilizando una cesta elevadora para acceder al museo durante la mañana de este domingo. El atrevido robo en el museo más visitado del mundo se produjo mientras los turistas se encontraban en la Galerie d'Apollon, donde se exhibe parte de las joyas de la corona francesa. El museo cerró durante todo el día mientras la policía precintaba las puertas y evacuaba a los visitantes.

No se trata del único robo de esta talla, por lo que repasamos otros acontecimientos similares y famosos que han ocurrido alrededor del mundo. Destaca la desaparición de la Mona Lisa del Louvre, una historia que contribuyó a consolidar la fama del retrato. El Louvre tiene una larga historia de robos y tentativas de robo. El más famoso tuvo lugar en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un antiguo trabajador que se escondió dentro del museo y salió con el cuadro bajo su abrigo. Fue recuperada dos años más tarde en Florencia, un episodio que contribuyó a que el retrato de Leonardo da Vinci se convirtiera en la obra de arte más famosa del mundo.

El robo del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston sigue sin resolverse. Se le ha calificado como el mayor robo de obras de arte de la historia de Estados Unidos, pues 35 años después no se sabe qué ocurrió con las 13 obras que desaparecieron del museo. Ocurrió en la madrugada del 18 de marzo de 1990, cuando dos hombres disfrazados de agentes de policía de Boston entraron en el museo diciendo que respondían a una llamada. Redujeron a dos guardias de seguridad, los ataron con cinta adhesiva y pasaron 81 minutos robando 13 obras de arte, entre ellas obras maestras de Rembrandt, Vermeer, Degas y Manet. Las autoridades estiman que las obras de arte tienen un valor de hasta 500 millones de dólares. Los responsables del museo afirman que su valor es incalculable, ya que son irreemplazables. Algunas de las obras, entre ellas «La tormenta en el mar de Galilea» de Rembrandt, fueron arrancadas de sus marcos. Esos marcos siguen colgados vacíos en el museo hasta el día de hoy.

Por otro lado, en 2017, dos robos en museos alemanes se saldaron con el robo de una moneda de oro macizo y joyas reales. Unos ladrones robaron en el Museo Bode de Berlín una moneda canadiense de oro macizo de 100 kilogramos (220 libras) conocida como la «Gran Hoja de Arce». Se cree que los sospechosos rompieron una vitrina protectora y lograron sacar la moneda por una ventana del museo antes de huir por una vía férrea con su botín en una carretilla. Tras escapar con el botín, las autoridades creen que posteriormente cortaron la moneda, valorada en unos 3,75 millones de euros (4,33 millones de dólares), y vendieron las piezas. Tres hombres, entre ellos un guardia de seguridad del museo, fueron posteriormente condenados.

Dos años más tarde, unos ladrones rompieron las vitrinas de la Bóveda Verde de Dresde, uno de los museos más antiguos del mundo, y se llevaron joyas reales con diamantes incrustados por valor de cientos de millones de euros. Las autoridades afirmaron que se llevaron tres conjuntos «invaluables» de joyas del siglo XVIII que serían imposibles de vender en el mercado abierto. Parte del botín fue recuperado posteriormente. Cinco hombres fueron condenados y un sexto fue absuelto.

También ocurrió un sonado robo en Inglaterra. Un ladrón que robó un inodoro de oro de un palacio inglés fue condenado a principios de este año junto con un cómplice que le ayudó a sacar provecho del botín, una obra de arte de 18 quilates asegurada por casi 5 millones de libras (más de 6 millones de dólares). Michael Jones había utilizado el inodoro, único en su género y en perfecto estado de funcionamiento, mientras realizaba un reconocimiento en el palacio de Blenheim -la mansión rural donde nació el líder británico durante la guerra Winston Churchill- el día antes del robo, según la fiscalía. Describió la experiencia como «espléndida». Regresó antes del amanecer del 14 de septiembre de 2019 con al menos otros dos hombres armados con mazos y palancas. Rompió una ventana y arrancó el inodoro de las tuberías en cinco minutos, dejando a su paso una inundación devastadora mientras escapaban en vehículos robados. La obra satírica, titulada «America» del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan, se burlaba de la riqueza excesiva. Pesaba algo más de 98 kilogramos. El valor del oro en ese momento era de 2,8 millones (3,6 millones de dólares). El inodoro robado nunca se ha recuperado, pero se cree que fue cortado y vendido.

La pieza había estado expuesta anteriormente en el Museo Guggenheim de Nueva York. El museo había ofrecido la obra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, después de que este pidiera prestado un cuadro de Van Gogh.