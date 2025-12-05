Rusia condena a 24 años de cárcel a empresario que suministró medios antiaéreos a Ucrania

Un tribunal ruso condenó este viernes a 24 años de cárcel a un empresario ruso que suministró proyectores para detectar drones al batallón ucraniano Azov, considerado terrorista en Rusia.

El Segundo Tribunal militar del Distrito Occidental dictaminó sentenciar al empresario Vitali Revin a "24 años de prisión, de los cuales pasará seis en una cárcel y el resto en una penitenciaría de alta seguridad", según informó la agencia estatal rusa RIA Nóvosti. Además, la corte le impuso una multa de 600.000 rublos (7.800 dólares).

La Fiscalía había solicitado una condena de 25 años de cárcel y una multa de un millón de rublos (cerca de 13.000 dólares).

Revin, natural de la región ucraniana de Chernihiv, se dedicaba a la producción de proyectores y tras el comienzo de la guerra en Ucrania entabló contacto con un representante de Azov, al que propuso un proyector antiaéreo diseñado por él mismo, según reconoció el acusado durante el juicio.

Posteriormente, el proyector fue enviado a Kiev desde la región rusa de Kursk a través de Letonia, con ayuda de familiares residentes en Ucrania.

Revin reconoció que tras las pruebas del proyector los militares ucranianos se mostraron satisfechos con los resultados y solicitaron nuevos suministros para derribar los drones rusos, incluyendo los Shahed, fabricados en Rusia con la marca Guerán.

El empresario entregó a Azov toda la documentación técnica y ofreció consultas gratuitas a la formación militar ucraniana, además de comprar componentes en China por sus propios medios, motivado por "sus convicciones personales".

En la región de Kursk, realizó pruebas clandestinas de su proyector y de un generador de interferencias para la lucha electrónica, también con el fin de entregarlo a Ucrania.

Revin armó y entregó a Azov un proyector y entre 30 y 35 fueron ensamblados en Ucrania con las piezas enviadas por él, con la esperanza de que si este equipo se comenzaba a fabricar en masa, recibiría ingresos que le permitirían trasladarse a Europa.

Durante el juicio, Revin se negó a confirmar las declaraciones hechas durante las investigaciones, pero destacó su lealtad a Ucrania, de la cual es ciudadano.

Su abogado señaló que la culpabilidad de Revin no fue probada y no hay indicios que demuestren que envió el proyector al extranjero y que éste llegó a Ucrania.

Durante el juicio, a solicitud del abogado, se expusieron las pruebas materiales ofrecidas por la Fiscalía, incluyendo su teléfono móvil, y se reprodujeron vídeos y mensajes de voz en las que representantes de Azov valoraban positivamente el artefacto y en la que Revin les daba instrucciones para el ensamblaje de los proyectores.

El empresario afirmó no reconocer su voz y argumentó que posiblemente fueran creados por medio de sistemas de inteligencia artificial.