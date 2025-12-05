Noche de ataques con drones entre Rusia y Ucrania

Rusia y Ucrania intercambian todas las noches ataques con drones que tienen entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas en ambas retaguardias.

Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano un total de 137 drones de largo alcance, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del viernes. Del total de estos drones, cerca de 90 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed.

Las defensas ucranianas han neutralizado 80 del total de drones, mientras que otros 57 han impactado en trece localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Los ataques rusos masivos contra centrales eléctricas y otras infraestructuras del sector energético ucraniano han obligado a Kiev a introducir apagones programados diarios del país ante el déficit de generación provocado por los bombardeos.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 41 drones ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche, entre las 23:00 horas del 4 de diciembre y las 07:00 horas (GMT+3) del 5 diciembre, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 41 drones de ala fija ucranianos", indica el parte castrense publicado en Telegram.

Defensa precisó que nueve aparatos no tripulados fueron abatidos sobre Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y otros tantos sobre la región de Samara, a más de 800 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

Los demás drones fueron derribados en la regiones de Sarátov (ocho), Volgogrado (siete) Rostov (siete) y Krasnodar (uno).

Debido al ataques con drones, los aeropuertos de nueve ciudades del país -Samara, Ulianovsk, Penza, Kransnodar, Sochi, Mineralnie Vodi, Vladikavkaz, Grozni y Magás- suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.

Rusia responde con ataques masivos con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano que amenazan con dejar Ucrania sin luz y calefacción en el próximo invierno.