Cuidado si le regalas a tu hijo un teléfono móvil cuando aún es pequeño: estas podrían ser las consecuencias

Desde la popularización de los smartphones, cada vez es más común que los padres regalen antes a sus hijos teléfonos móviles. Sin embargo, esto podría ser un error. Una nueva investigación realizada por científicos de la UC Berkeley y la Universidad de Columbia descubrieron que los hijos de 12 años o menos que recibieron alguno de estos dispositivos tenían mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño.

Estos preocupantes hallazgos, que han sido publicados en un estudio en la revista Pediatrics, se basaron en el análisis de más de 10.000 niños que participaron en el Estudio del Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente entre 2018 y 2020. Supuestamente es el estudio a largo plazo más grande del desarrollo cerebral y la salud infantil en los EE. UU. Pese a no establecer estrictamente la causalidad, la amplia relación detectada destapa una investigación aún más grande que explora los efectos cognitivos nocivos que los smartphones y tablets tienen en los adolescentes y van desde un impacto en su educación hasta las habilidades sociales.

"Cuando le das un teléfono a tu hijo, debes pensar en ello como algo importante para su salud y comportarte en consecuencia", dijo a The New York Times el autor principal, Ran Barzilay, psiquiatra de niños y adolescentes del Hospital de Niños de Philadelphia.

Unos riesgos que pueden ser evitados

Aproximadamente dos tercios de los niños estudiados usaba teléfonos inteligentes. La edad promedio a la que lo recibieron fue de 11 años y su desempeño fue comparado con los 3.800 niños que nunca tuvieron uno. No solo se descubrió que aquellos niños menores de 12 con un smartphone contaban con un mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño, sino que estos dos últimos factores aumentaban cuanto más joven era el pequeño.

Pese a todo, tratar de identificar la edad óptima a la que regalar un móvil a un niño podría ser un error. Los investigadores también descubrieron que un grupo de niños que antes de los 12 años nunca habían recibido un smartphone, pero que luego lo recibieron, mostraron un mayor riesgo de tener peor salud mental y sueño al cumplir los 13 años, en comparación con otros que seguían sin tener teléfono.

La pregunta de cuál es el auténtico problema, el teléfono o el contenido al que permite acceder

"Ni siquiera analizamos lo que hacían los niños con el teléfono", declaró Barzilay a CBS News. "Básicamente, nos planteamos una pregunta sencilla: ¿el mero hecho de tener un teléfono inteligente propio a esta edad tiene algo que ver con la salud?"

Puede que no sólo sean los teléfonos los que están causando estos problemas, sino también las distintas aplicaciones a las que dan acceso como TikTok, YouTube o Netflix, que ofrecen una cantidad inmensa de entretenimiento y distracción para los niños. Además, últimamente nos estamos adentrando en un mundo de chatbots y compañeros de IA, a los que muchos niños recurren como amigos cercanos.

Muchas escuelas están optando por la vía segura y prohibiendo por completo los teléfonos inteligentes. En una investigación posterior, Barzilay espera explorar características más específicas del uso de teléfonos inteligentes para determinar su relación con los problemas de salud mental. "Es fundamental que los jóvenes tengan tiempo lejos de sus teléfonos para realizar actividad física", dijo Barzilay en una declaración sobre el trabajo, "lo que puede protegerlos contra la obesidad y mejorar la salud mental con el tiempo".