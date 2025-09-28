Rusia lanza un potente ataque con drones y misiles contra Kiev que pone en alerta a la OTAN

Rusia ha lanzado esta madrugada un potente ataque aéreo contra la capital de Ucrania, Kiev, en el que ha combinado el lanzamiento de drones y misiles y que ha causado varias víctimas mortales.

La ofensiva ha puesto en alerta a las fuerzas aéreas de Polonia y de la OTAN, que hen desplegado cazas como medida de prevención y han acordado el cierre temporal del espacio aéreo polaco.

Este gran ataque ruso con drones y misiles contra la capital ucraniana dejó dos muertos y al menos 10 heridos en la madrugada del domingo, informaron las autoridades a la agencia Associated Press. Se pudo ver un espeso humo negro elevándose tras una explosión cerca del centro de la ciudad.

Los bombardeos, que comenzaron durante la noche y continuaron después del amanecer, también tuvieron como objetivo edificios residenciales, infraestructuras civiles, un centro médico y un jardín de infancia, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien agregó que se reportaron daños en más de 20 lugares de la capital.

El administrador municipal Tymur Tkachenko informó que una niña de 12 años estaba entre las víctimas mortales. “Los rusos han reiniciado el contador de muertes de niños”, escribió Tkachenko en Telegram.

En la estación central de trenes de Kiev, los pasajeros llegaron entre el crepitar de la artillería antiaérea y el zumbido bajo de los drones de ataque. En su mayoría mujeres, esperaban en silencio en un pasillo bajo los andenes hasta que finalizó la alerta aérea. Los padres consultaban las noticias en sus teléfonos mientras los niños jugaban en línea.

“El cielo se ha vuelto a oscurecer”, dijo una mujer en la estación, que dio solo su nombre de pila, Erika. “Está pasando muy seguido.”