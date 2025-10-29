Rusia prueba su misil más letal hasta el momento: puede alcanzar cualquier parte del mundo

El último anuncio del Kremlin sobre su armamento ha chocado de frente con un muro de incredulidad. La supuesta prueba con éxito de su misil de crucero de propulsión nuclear, el Burevestnik, ha generado un escepticismo generalizado en Occidente, donde los servicios de inteligencia no han encontrado ninguna evidencia independiente que respalde las afirmaciones rusas. Ni datos de satélite ni otras formas de monitorización han podido confirmar el vuelo de casi 14.000 kilómetros que Moscú asegura haber completado. Este tipo de anuncios se enmarcan en una escalada de retórica nuclear, donde Estados Unidos también moderniza sus capacidades estratégicas, como demuestran las recientes pruebas con su nuevo 'avión del fin del mundo'.

De hecho, este proyecto arrastra un historial especialmente oscuro que alimenta las dudas de la comunidad internacional. El episodio más trágico tuvo lugar en 2019, cuando una explosión en un centro de pruebas ruso derivó en un grave accidente mortal que se saldó con varias víctimas y provocó un notable pico de radiación en la zona. Aquel suceso fue rápidamente vinculado por analistas occidentales con el problemático desarrollo del misil nuclear.

Pese a este panorama, Rusia insiste en presentar el Burevestnik, conocido por la OTAN como SSC-X-9 «Skyfall», como un hito tecnológico. El misil estaría dotado de un pequeño reactor nuclear que le conferiría un alcance prácticamente ilimitado, permitiéndole mantenerse en el aire durante quince horas. Según informa el medio Interesting Engineering, el objetivo de esta arma sería burlar cualquier sistema de defensa antimisiles existente, una capacidad que Vladímir Putin ya pregonó en 2018. Precisamente, la amenaza que suponen estas nuevas capacidades ofensivas es lo que impulsa el desarrollo de nuevos escudos, como los sistemas con los que España busca blindarse para neutralizar misiles.

Un eco de la Guerra Fría con riesgos actuales

En realidad, la idea de un misil de propulsión nuclear no es nueva ni original de Rusia. Se inspira directamente en un antiguo programa estadounidense de los años cincuenta, el Proyecto Pluto, que fue finalmente descartado por su enorme peligrosidad. Los ingenieros norteamericanos concluyeron entonces que el riesgo de que un reactor nuclear se estrellara sin control, provocando una catástrofe radiactiva, era sencillamente inasumible. La estrategia de recuperar conceptos armamentísticos de la era soviética no es un caso aislado, como se ha visto con el renacimiento del letal caza MiG-31 para desafiar las defensas europeas.

Por todo ello, los expertos internacionales interpretan el reciente anuncio como más una herramienta de propaganda que como una verdadera demostración de poderío militar. Consideran que el arma es todavía poco fiable y alertan del grave peligro de contaminación en caso de fallo. El temor a un desastre nuclear provocado por un accidente sigue siendo el principal argumento contra un proyecto que parece rescatado de los capítulos más inquietantes de la Guerra Fría.