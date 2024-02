«Rusia sólo negociará cuando Ucrania se convierta en nada más que un territorio ruso conquistado»

La guerra en Ucrania ha entrado en una fase de estancamiento. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la continuación del conflicto y qué escenarios se esperan?

Después de la caída de Avdiivka, los rusos ganaron unos 10 kilómetros de territorio. Ahora les encantaría avanzar hacia Pokrovsk, una ciudad a unos 60 kilómetros de Avdiivka, y finalmente tomarla. Es un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas en la región de Donetsk. Tomarlo sería un gran logro para Putin. El objetivo final podría ser que Rusia tome Járkiv, una ciudad cercana a las fronteras con Rusia y vulnerable a un ataque sorpresa.

Con la mitad del territorio ucraniano tomada por Rusia y la otra mitad recuperada por Ucrania, ¿sentarse a negociar en estas condiciones favorecería a Moscú?

Me tomo en serio lo que dijo Putin. Está dispuesto a negociar, siempre que los llamados nazis que rodean al presidente Zelenski sean expulsados del poder y toda Ucrania sea desnazificada y neutralizada, es decir, que se convierta en nada más que un territorio ruso conquistado. Se pueden imponer condiciones tan extremas a un país aplastado por una guerra. Pero esto no ha sucedido en Ucrania. No ha sido derrotado. Por tanto, no veo que Rusia vaya a negociar. Ucrania tampoco lo haría. Necesita recuperar su soberanía. El horror seguramente continuará hasta que Occidente dé a los ucranianos las herramientas que necesitan para ganar.

¿La retirada ucraniana de Avdivka, el mayor avance ruso en un año, representa un punto de inflexión y evidencia los fracasos del apoyo occidental?

La retirada de Avdiivka es una victoria para Putin. Desde el punto de vista militar, puede resultar que haya sido una victoria pírrica. El precio que Rusia pagó por hacerse con Avdiivka fue de 16.000 muertos y cientos de vehículos blindados destruidos. En la década de 1980, la Unión Soviética libró una guerra en Afganistán y perdió «sólo» 14.000 soldados. Esta «victoria» es una señal del descarado desprecio que Putin y su pueblo tienen por las vidas de sus soldados.

¿Puede Ucrania todavía ganar la guerra? La supervivencia de las tropas de Zelenski sin el apoyo militar estadounidense es incierta.

Sí puede. Pero sería necesario conseguir las herramientas adecuadas. Serían cruciales los misiles, como el Taurus de fabricación alemana. Vuela a sólo 35 metros del suelo y puede alcanzar objetivos a 500 km. Si se llevan algunos de ellos a Ucrania, el puente Kerch dejará de existir. Sería una buena apertura para la liberación de Crimea.

¿Las elecciones europeas de junio y, sobre todo, las estadounidenses de noviembre inclinarán la balanza y el futuro del conflicto?

Ambas elecciones serán enormemente importantes. Sólo me queda esperar que al menos algunas de las absurdas declaraciones de Donald Trump hayan alertado a los votantes estadounidenses sobre el peligro que representaría su segundo mandato en la Casa Blanca.