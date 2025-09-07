Sacan a rastras de un avión a un hombre borracho tras pelearse con varios pasajeros e intentar abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo

Un pasajero, en estado de embriaguez, provocó una tensa situación durante un vuelo de Ryanair, generando una alteración durante el transcurso del viaje que requirió de la intervención inmediata de las autoridades al aterrizar. El individuo intentó abrir una salida de emergencia mientras la aeronave estaba en pleno vuelo, desencadenando una reacción de pánico entre los pasajeros.

Los hechos ocurrieron en un vuelo de Bournemouth a Girona, que debió ser desviado al aeropuerto de Toulouse debido al comportamiento del pasajero. La tripulación se vio obligada a solicitar asistencia policial para manejar la situación.

Testigos describieron un escenario dramático donde el individuo, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos naranjas, generó una pelea multitudinaria al intentar forzar una puerta de emergencia mientras gritaba «me quiero ir». El forcejeo se extendió por aproximadamente media hora, con pasajeros tratando de contener al sujeto para evitar consecuencias mayores.

Intervención policial tras el prematuro aterrizaje

El momento más tenso llegó cuando 13 policías franceses abordaron la aeronave para extraer al pasajero. Según los relatos, el individuo fue inmovilizado en el pasillo y asegurado con unas esposas, tras haber escupido y golpeado a otros viajeros.

Las consecuencias emocionales fueron significativas. Múltiples pasajeros experimentaron ataques de pánico, con algunos rompiendo en llanto. David Malone, uno de los testigos, calificó el evento como «horrible» y criticó la permisividad en el consumo de alcohol en aeropuertos.

Ryanair confirmó oficialmente el incidente, reiterando su política de tolerancia cero ante comportamientos disruptivos. La aerolínea destacó que la tripulación actuó profesionalmente, garantizando la seguridad de todos los pasajeros.