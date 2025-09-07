Una policía estadounidense es acuchillada en la cara después de que un hombre se colase en una comisaria de Brooklyn

Un violento episodio sacudió la 73º Comisaria de Brownsville, Brooklyn, cuando un hombre armado con un cuchillo de carnicero irrumpió en las instalaciones policiales, provocando una intensa confrontación que culminó con su muerte.

La mañana transcurría con aparente normalidad cuando el sospechoso, un individuo de aproximadamente 40 años, intentó acceder primero por la entrada principal y luego por la puerta de empleados.

El agresor, tras ser inicialmente disuadido por un agente en la entrada principal, regresó minutos después con intenciones claramente hostiles. Al pretender ingresar por la zona restringida, sacó repentinamente un cuchillo de 35 centímetros y agredió a una agente, causándole un corte en la cara, según ha informado el NY Post.

La rápida intervención de los oficiales, quienes utilizaron un Taser para intentar neutralizar la amenaza, provocó que el sospechoso huyera momentáneamente del recinto policial. Sin embargo, su huida fue breve, ya que reinició su comportamiento agresivo en las inmediaciones de la comisaría.

La persecución alcanzó su punto crítico en la intersección de la Avenida Este de Nueva York con Amboy Street, donde el individuo, empuñando nuevamente su arma blanca, se lanzó contra los policías de manera amenazante. Ante la inminente peligrosidad y la negativa del sospechoso a deponer su actitud, los agentes se vieron obligados a hacer uso de sus armas de fuego.

El resultado fue fatal para el agresor, quien recibió múltiples disparos y fue trasladado rápidamente al Hospital Brookdale, donde finalmente falleció. El jefe de policía Philip P. Rivera remarcó la dificultad del incidente, destacando que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves. La agente herida presentó solo lesiones leves y se encuentra en buenas condiciones, según las declaraciones oficiales.