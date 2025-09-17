Seis años de la extraña desaparición de la niña Dulce María

Dulce María Alavez, de cinco años, desapareció el 16 de septiembre de 2019 de un parque de Bridgeton. Seis años después, las investigaciones no han dado fruto y no hay rastro de la pequeña, que en aquel momento se encontraba jugando con su hermano pequeño.

Como cada año, familiares y amigos recuerdan a la niña con vigilias y no pierden la esperanza de encontrarla pese al paso del tiempo.

También las autoridades en Nueva Jersey han hecho un nuevo llamamiento público para encontrar alguna pista de Dulce María en el sexto aniversario de su extraña desaparición. Así, la Fiscalía del condado de Cumberland ha asegurado que siguen comprometidos en la búsqueda de la pequeña y lograr justicia.

Dulce María fue vista por última vez jugando en los columpios con su hermano de tres años del parque de Bridgeton, poco después de comprar unos helados en una gasolinera cercana. Mientras los dos niños jugaban, u madre Noema Alavez Pérez ayudaba a su hijo mayor a hacer los deberes en el coche, desde donde vigilaba a los pequeños.

Los investigadores han buscado a un hombre blanco o de apariencia hispana que, según han dicho algunos testigos, se llevó a la niña, informa Efe.

“Esta investigación es como un gran rompecabezas… Cualquiera que estuviera en el parque el día de la desaparición de Dulce podría tener la pieza que resuelva este caso por completo”, subrayó la fiscal del condado de Cumberland, Jennifer Webb-McRae.

La procuradora explicó en un comunicado que durante el último año, los agentes del caso han trabajado en estrecha colaboración con la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) para encontrar nueva evidencia.

“En el marco de esta iniciativa, nuevos investigadores están revisando todas las pruebas recopiladas desde el inicio de este asunto", declaró.

Además, se ha comenzado a procesar el caso mediante inteligencia artificial, lo que podría arrojar nuevas líneas de investigación. También se recreó una fotografía de cómo Dulce María luciría actualmente.

Por su parte, el superintendente de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Patrick J. Callahan, dijo que el compromiso de las autoridades de descubrir la verdad nunca ha flaqueado y se mantienen firmes en la misión de resolver el caso.

Hay una recompensa de 75.000 dólares para quien ayude a dar con el paradero de la pequeña de raíces mexicanas.