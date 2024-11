Sheinbaum blinda la Constitución para atar la reforma judicial en México

En vísperas del Día de Muertos, México certificó la defunción de la separación de poderes. El Congreso, el Senado así como la mayoría de los Congresos estatales, impulsados por las amplias mayorías de Morena y sus aliados, dieron luz verde esta semana a un decreto conocido como Supremacía de la Constitución, es decir, una ley que pretende impedir las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra modificaciones y adiciones a la Carta Magna. Como telón de fondo, la reciente reforma del Poder Judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada de forma acelerada en los últimos días de su gobierno y que está siendo desarrollada por su sucesora, Claudia Sheinbaum. Con esta modificación, fuertemente criticada por la propia judicatura, los partidos de oposición y grupos y asociaciones en defensa de los derechos humanos, se pretende que todos los jueces, magistrados y ministros -jueces- de la Suprema Corte de Justicia sean designados en elecciones populares. La reforma judicial dará por terminada la carrera judicial de 1.700 jueces en México.

Las primeras elecciones para elegir jueces están previstas para junio del 2025, una cita electoral donde se renovará al 50% de la plantilla judicial y al 50% restante en 2027. Esta reforma fue aprobada de forma acelerada en los primeros 15 días de septiembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Independencia de México. Desde entonces se han multiplicado las órdenes de suspensión y juicios de amparo contra una reforma que muchos consideran como una intromisión del poder político en el Poder Judicial, último contrapeso a un Gobierno de Morena y un poder legislativo con amplísima mayoría de Morena y sus aliados el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

La publicación de este decreto no impedirá que el próximo martes la Suprema Corte de Justicia discuta la inconstitucionalidad de la Reforma del Poder Judicial. En previsión de que la decisión de la Suprema Corte no sea favorable a la iniciativa del gobierno de Morena, el poder legislativo impulsado por el Ejecutivo de Sheinbaum aprobó in extremis una medida que pretende blindar ala Carta Magna de cualquier intromisión del Tercer Poder para determinar la validez de la Reforma del Poder Judicial, una de grandes iniciativas de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Han estado planteando este tema -la supremacía constitucional- como si fuera algo novedoso. Sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece todas la normas secundarias”, recordó Sheinbaum que mantiene el hilo argumental de la voluntad del pueblo como justificación a las reformas al poder judicial. “Me puse a googlear supremacía constitucional y lo dice la propia Corte en un montón de documentos, lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Parece como si fuera una ofensa la supremacía constitucional, ¿cuál novedad hay en eso? Si es la ley máxima; es la Carta Magna”, explicó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria conocida como La Mañanera del Pueblo.

En el día que México celebra que el alma de los difuntos viaja al mundo de los vivos, Montesquieu estará revolviéndose en su tumba. “Todo hombre -o mujer- que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder” palabras del filósofo francés en el siglo XVI vigentes en el México del siglo XXI.

“Hay una defunción de libertades y destrucción judicial en México por dos situaciones legislativas, el decreto de Reforma Judicial y, dos, por el nuevo decreto que se autodenomina de Supremacía Constitucional”, explicó en conversación con La Razón el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, magistrado de circuito adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Michoacán, que lleva en huelga de funciones desde el pasado mes de agosto.

“Se trata de un abuso legislativo, de un desaseo constitucional donde por disposición de la mayoría se quiere tomar el control absoluto del poder en México. El control absoluto del Poder Judicial. El contrapeso de las mayorías está encomendada al Poder Judicial. No le están cortando las manos al Poder judicial, le están sacando el corazón”, afirmó el magistrado. El decreto de supremacía constitucional se encontrará en los próximos días con lo que decida la Corte Suprema. Es posible que ambos veredictos estén enfrentados, esto abriría en México un escenario de crisis constitucional sobre quién tiene control sobre lo que dice la Constitución, si el poder legislativo o el poder judicial. “Este choque es inédito”, explica Muñoz Alvarado.