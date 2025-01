Soldados norcoreanos en Ucrania: más listos y valientes de lo que se pensaba

Durante semanas, las tropas ucranianas se prepararon para enfrentar a un enemigo desconocido: soldados norcoreanos enviados para reforzar las fuerzas de Moscú después de que Ucrania lanzó una incursión relámpago y tomó territorio en la región rusa de Kursk durante el verano.

Su llegada marcó una nueva y alarmante fase en la guerra. Y aunque inicialmente carecían de experiencia en el campo de batalla, los soldados norcoreanos se han adaptado rápidamente, un desarrollo que podría tener consecuencias de largo alcance a medida que adquieren conocimiento en combate contra Ucrania.

A diferencia de las tropas rusas a las que Ucrania ha estado enfrentando durante casi tres años, las fuerzas de Kyiv no sabían qué esperar de este nuevo adversario, involucrado en la guerra tras un acuerdo entre Moscú y Pyongyang que prometía asistencia militar utilizando "todos los medios" si cualquiera de los dos era atacado.

Un soldado ucraniano que ha presenciado a los norcoreanos en batalla los describió como disciplinados y altamente metódicos, señalando que eran más profesionales que sus homólogos rusos. El soldado habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir este tema militar sensible.

Sin embargo, otros soldados, incluidas fuerzas especiales ucranianas, han compartido imágenes de drones de batalla en la aplicación de mensajería Telegram, burlándose de sus tácticas por considerarlas obsoletas.

No obstante, hay consenso entre soldados ucranianos, inteligencia militar y otros observadores en el terreno: aunque las tropas de Pyongyang carecían de experiencia cuando llegaron, esto ha estado cambiando rápidamente.

Con 1,2 millones de soldados, el ejército de Corea del Norte está entre los más grandes del mundo. Sin embargo, sus compromisos extranjeros después de la Guerra de Corea han sido limitados, lo que los dejó inexpertos en tecnologías modernas de guerra, como drones.

“Por primera vez en décadas, el ejército norcoreano está ganando experiencia militar real”, dijo Andrii Yusov, portavoz de la agencia de inteligencia militar de Ucrania. “Este es un desafío global, no solo para Ucrania y Europa, sino para todo el mundo”.

Identificando la presencia de tropas norcoreanas

A pesar de las afirmaciones de Ucrania, Estados Unidos y Corea del Sur de que Pyongyang ha enviado entre 10.000 y 12.000 soldados para luchar junto a Rusia en la región fronteriza de Kursk, Moscú nunca ha reconocido públicamente la presencia de fuerzas norcoreanas.

Aunque los informes sobre su presencia surgieron por primera vez en octubre, las tropas ucranianas solo confirmaron enfrentamientos en el terreno en diciembre.

Los analistas dicen que sin la llegada de soldados norcoreanos, Rusia habría tenido dificultades para perseguir su estrategia de abrumar a Ucrania mediante el uso de grandes cantidades de soldados en la batalla por Kursk.

Mientras el contraataque de Moscú en Kursk ha causado miles de bajas ucranianas, las fuerzas de Kyiv han logrado retener aproximadamente la mitad de los 984 kilómetros cuadrados (380 millas cuadradas) capturados en agosto, aunque la situación sigue siendo dinámica. Además del impacto simbólico de capturar territorio ruso, el control de Kursk podría ser una ficha clave en cualquier negociación de cese al fuego.

Según la inteligencia ucraniana, los soldados norcoreanos operan junto a unidades rusas, que brindan apoyo de reconocimiento y guerra electrónica.

Los norcoreanos visten uniformes militares rusos con identificaciones falsas en sus bolsillos, según un informe de una unidad militar ucraniana que los ha observado en el campo de batalla, y podrían confundirse fácilmente con soldados rusos.

Esta estrategia de encubrimiento permite a Moscú y “a sus representantes en la ONU negar los hechos”, dijo Yusov.

Entre las pruebas de su presencia está que se les ha escuchado hablar coreano con acento norcoreano en comunicaciones interceptadas, dijo Yusov.

Ganando experiencia invaluable

Los primeros errores de los norcoreanos fueron causados principalmente por su inexperiencia, como moverse en grandes grupos en terreno abierto, lo que los convertía en blancos fáciles para drones y ataques de artillería.

Sin embargo, durante las operaciones nocturnas, sus movimientos eran rápidos y las unidades se orientaban con linternas rojas, según el informe.

"Son rápidos, están bien preparados físicamente y actúan estrictamente de acuerdo a sus algoritmos", dijo el soldado ucraniano.

Política de no rendición

Después de semanas de combate, las tropas ucranianas solo han capturado a dos prisioneros de guerra norcoreanos, lo que, según Zelenski, demuestra el esfuerzo de Pyongyang por ocultar su presencia. "Los soldados norcoreanos evitan rendirse a toda costa", explicó.

La disciplina, combinada con la adquisición de experiencia, plantea una amenaza seria para el futuro, advirtió Dorothy Camille Shea, diplomática estadounidense ante la ONU.