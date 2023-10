Sunak muestra su apoyo "inequívoco" a Israel, pero pide evitar daños contra los civiles

El premier Rishi Sunak matizó ayer que el Reino Unido no participará en combates en Oriente Próximo, pero está “aumentando su presencia” en la zona para evitar la propagación del conflicto tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre, que ha dejado, al menos, seis ciudadanos británicos muertos y otros diez desaparecidos.

Algunos familiares de las víctimas se encontraban ayer en la Cámara de los Comunes donde el jefe del Gobierno conservador compareció para dar detalles de la situación tras la ofensiva del grupo terrorista, que calificó de “pogromo” (en alusión a la persecución violenta de judíos en la Rusia imperial y otros países). “Los ataques en Israel (...) conmocionaron al mundo. Más de 1.400 personas asesinadas una a una, más de 3.500 heridos, casi 200 tomados como rehenes”, afirmó. “Deberíamos llamarlo por su nombre: fue un pogromo”, añadió.

Sunak pidió la liberación “inmediata” de todos los rehenes, a los que quiso mandar un mensaje directo. “Estamos con ustedes. Estamos con Israel”, declaró el premier, que reiteró su apoyo “inequívoco” al Gobierno israelí y a la comunidad judía en el Reino Unido, con la que se reunió por la mañana en un colegio en el norte de Londres. “Creo que debemos apoyar absolutamente el derecho de Israel a defenderse, a perseguir a Hamás, rescatar a los rehenes, disuadir nuevas incursiones y fortalecer su seguridad a largo plazo”, reiteró. En cualquier caso, también apuntó que, “como amigos, seguiremos pidiendo a Israel que tome todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles”.

En este sentido, el líder tory también se dirigió a la comunidad musulmana británica, que dijo que estaba “horrorizada” por las acciones de Hamás, pero “temerosa” de la respuesta de Israel en Gaza. “Digámoslo claramente, también apoyamos a las comunidades musulmanas británicas”, recalcó. “Hamás está utilizando a palestinos inocentes como escudos humanos. Lamentamos la pérdida de todas las vidas inocentes, civiles de todas las religiones y nacionalidades que han sido asesinados”, apuntó.

El Gobierno anunció 10 millones de libras en ayuda humanitaria para los civiles en los Territorios Palestinos Ocupados, que se sumarán al paquete de los 27 millones de libras existentes de financiación este año. “Se está desarrollando una crisis humanitaria aguda a la que debemos responder, debemos apoyar, porque ellos también son víctimas de Hamás”, afirmó.

El primer ministro aseguró que la apertura del paso fronterizo de Rafá -el único que no está bajo control israelí en la Franja de Gaza, pero que permanece cerrado desde el pasado fin de semana- es una “prioridad” para el Reino Unido. “La cuestión humanitaria nos preocupa y he llamado la atención sobre esto en todas las llamadas y contactos que he tenido con otros líderes de la región (de Oriente Próximo)”, indicó. Explicó que la apertura del paso permitirá “aliviar la situación humanitaria” en la Franja por lo que fue una cuestión que priorizó durante los contactos mantenidos con el presidente egipcio Abdelfatá al Sisi.

En la misma línea se expresó el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, quien señaló que, “como en cualquier momento de crisis grave, es fundamental que esta Cámara hable con una sola voz”. “Hamás no desea ver la paz en Oriente Medio, sólo quiere ver a Israel borrado del mapa. Pero Hamás no es el pueblo palestino. Y el pueblo palestino no es Hamás. Así que el Partido Laborista apoya a Israel. El Reino Unido apoya a Israel”, matizó.

Por otro lado, el Gobierno volvió a advertir ayer que cualquier apoyo a Hamás durante el transcurso de las manifestaciones propalestinas que se celebren estos días en el Reino Unido está penado por ley, con hasta 14 años de cárcel. La Policía Metropolitana desplegó más de 1.000 agentes para la manifestación del pasado sábado en Londres en medio de un aviso de que cualquier apoyo al movimiento islamista palestino podía implicar detenciones por apología del terrorismo.

Antes de la marcha, la fachada de la sede de la cadena BBC amaneció pintada de rojo después de que la cadena pública se haya enfrentado a críticas en los últimos días por su postura editorial al no describir a los milicianos de Hamás como terroristas.