El tercer ataque a una narcobarca confirma la guerra de Trump a las rutas marítimas de la droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado una tercera embarcación en aguas cerca del mar Caribe y no dos, como hasta ahora había dicho.

Donald Trump había anunciado a través de Truth Social que había atacado una segunda embarcación venezolana que presuntamente «transportaba narcóticos ilegales». En la operación llevada a cabo en aguas internacionales fallecieron tres personas a las que el mandatario calificó de «narcoterroristas, identificados positiva y extraordinariamente como violentos».

Tan solo dos semanas antes, Washington había bombardeado otra embarcación venezolana. En aquella ocasión murieron 11 personas. Se desconoce por el momento el número de víctimas en este tercer ataque.

Este nuevo bombardeo confirma que la Casa Blanca ha declarado una guerra en toda regla al narcotráfico marítimo, con el objetivo de interrumpir las rutas utilizadas por el narcotráfico para introducir la droga en Estados Unidos.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha hecho de la batalla contra la droga, y en especial el fentanilo, uno de los ejes de su política. A las medidas tomadas para impedir la entrada por tierra de estas sustancias se une ahora el frente del océano Atlántico, otra de las rutas de introducción de la droga.

Ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró ayer que Trump actuó de «conformidad con las leyes de los armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno a nuestras costas».