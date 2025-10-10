Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas, dejando al menos un muerto y activando el protocolo de peligro por tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este sábado la región meridional de Filipinas, causando al menos una víctima mortal y activando los protocolos de emergencia por tsunami.

El movimiento telúrico, localizado a 20 kilómetros al este de la población de Santiago en la isla de Mindanao, se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, según el servicio geológico de Estados Unidos.

Las autoridades filipinas confirmaron la muerte de una persona debido a la caída de escombros en la región de Davao. Bernardo Rafaelito Alejandro, secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil, detalló que el sismo provocó daños materiales en edificios, cortes de electricidad y la suspensión de clases y trabajo en oficinas gubernamentales, exceptuando los servicios de emergencia.

Evacuaciones preventivas y daños generalizados

Aunque el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha levantado la alerta que afectaba también a Indonesia y Palau, las autoridades filipinas mantienen las evacuaciones forzosas en zonas costeras consideradas de riesgo. Ednar Dayanghirang, director regional de Defensa Civil en Davao, reportó daños en estructuras e iglesias de la ciudad de Manay, en Davao Oriental.

Este evento sísmico ocurre apenas diez días después de que otro terremoto de magnitud 6,9 sacudiera la Isla de Cebú, dejando 74 fallecidos a finales de septiembre. Filipinas se encuentra ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta donde se registran aproximadamente 7.000 temblores anuales.

La recurrencia de estos fenómenos naturales mantiene en constante alerta a las autoridades y población filipina, que enfrentan nuevamente las consecuencias de un evento telúrico de considerable intensidad mientras continúan evaluándose los daños completos en las regiones afectadas.