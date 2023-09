El terrible momento en el que un caza italiano se estrella y mata a una niña de 5 años

Sábado trágico en Italia. Una niña de tan sólo cinco años ha muerto después de que un caza MB-339 se estrellara contra el suelo y explotara en cerca de Turín, al norte.

Las imágenes, que han sido grabadas, muestran cómo el caza italiano de la Frecce Tricolori, la patrulla acrobática del Ejército italiano, se sale de la formación y vuela a baja altura. El piloto se eyecta. Segundos después el avión se estrella contra el suelo, provocando una enorme bola de fuego.

Las llamas alcanzan el coche de una familia que pasaba por allí y mata a una niña de cinco años. Su hermano también está gravemente heridos, mientras que los padres también están quemados.

Italia.- Una niña de 5 años muerta al estrellarse un avión durante una exhibición aérea en Turín Europa Press/Contacto/Diego Pule EUROPAPRESS

Según la prensa italiana, las posibles causas del accidente que se barajan son o una bandada de pájaros o que el motor del caza se hubiera parado. Al parecer, volaban desde el aeropuerto de Caselle, en Turín, y estaban realizando unas prácticas para un espectáculo que se debía celebrar este domingo para marcar el centenario de la fundación de la Fuerza Aérea italiana.

En las imágenes, se muestra cómo dos grupos de jets volaban en formación de cuña, mientras que uno del extremo izquierdo, empieza a reducir velocidad y alejarse para finalmente saltar de él en paracaídas.

"Ayudadme, no puedo liberar a mi niña". Paolo, de 49 años, se quema las manos intentando desenganchar a Laura Origliasso, de 5 años, de su sillita, según narra el diario "La Repubblica".

"¿Dónde me he equivocado?", solloza el padre de Laura. "¿En qué me he equivocado? No pude salvar a mi niña, ¿qué podría haber hecho de otra manera?", se pregunta y se repite desde anoche, cuando rememoró cientos de veces la dramática escena.

"La madre permanecerá hospitalizada unos días más -explican los médicos a "La Repubblica"- bajo la observación de cirujanos plásticos".

El hermano de 9 años de la pequeña se ha despertado, y al igual que Paolo, ha sido asistido por psicólogos para superar el trauma de la muerte de su hermana de 5 años.

Hoy se han difundido imágenes en las que se muestra el caza destrozado en el campo y un coche volcado junto a la carretera.

El ministro de Transportes y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, confirmó la noticia en sus redes sociales y subió el vídeo en el que se ve la secuencia del accidente.

"Terrible accidente en Turín, donde un avión de los Frecce Tricolori se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento, matando a una niña de 5 años y, según los primeros informes, hiriendo a su hermano pequeño y a sus padres. El piloto, que saltó en el último momento con su paracaídas, se salvó", escribió Salvini.

"Una tragedia espantosa. Una oración y un abrazo de sentido pésame", añadió el ministro.