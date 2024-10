Todos los errores de Israel son un ratón comparado con el elefante iraní

Este ha sido el año más difícil para Israel desde su creación. Y ha sido el año más difícil para el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien, salvo un breve interludio, ha estado liderando Israel durante una década y media. Fue un año difícil porque la estrategia de Netanyahu fracasó. A pesar de su imagen de halcón, Netanyahu eligió la contención. Dos organizaciones terroristas crecieron precisamente durante su mandato: Hizbuláy Hamás. Y Netanyahu no solo no hizo nada, sino que también promovió una estrategia de apoyo a Hamás como contrapeso a la Autoridad Palestina.

Un año entero Israel contuvo la respuesta ante miles de misiles y cohetes lanzados por Hamás desde Líbano. Decenas murieron. Decenas de miles se convirtieron en refugiados. Decenas de miles de acres agrícolas fueron consumidos por el fuego. Decenas de reservas naturales fueron destruidas. Pasó un año y Israel apenas respondió. Esto no es belicismo. No es agresión. Fue principalmente apaciguamiento y debilidad. Esta es también la razón principal por la que Netanyahu sufrió durante este año una caída significativa en su popularidad. Según todas las encuestas, la coalición que él lidera habría perdido si se hubieran celebrado elecciones.

A pesar de todas las críticas justificadas a Netanyahu, el gran problema es el mundo libre. El mundo libre no está regresando a los años treinta. Hoy se encuentra en una situación mucho peor. En aquellos días no había manifestaciones masivas en apoyo del eje del mal. La academia y los medios no culpaban a las víctimas. Hoy estamos en una situación diferente. El yihadismo, en todas sus ramificaciones, está activo en muchos países del mundo. El 95% de las víctimas del yihadismo son musulmanes y/o habitantes de países empobrecidos, principalmente en África. Y a nadie le importa. Israel es el principal, casi exclusivo, punto de encuentro entre el yihadismo y el mundo libre. Entre la industria de la muerte y la democracia, la libertad, la igualdad de la mujer y los derechos humanos.

Pero hay una diferencia entre entonces y ahora. Porque en aquel entonces no estaba claro que Hitler tenía la intención de cometer genocidio y dominar el mundo. Hoy es evidente y conocido. Así que la distorsión moral de los "círculos progresistas" hoy es mucho más grave. No es solo el Estado Islámico. Los líderes de Hamás han dicho antes que "hay que conquistar Roma, y también las dos Américas". Y en las transmisiones de Hamás se publicó un llamado "a destruir a los judíos y a los cristianos hasta el último de ellos".

El líder del islam sunita, el jeque Yusuf al-Qaradawi, instó a los musulmanes a "completar la obra de Hitler". Como líder espiritual, también de Hamás, visitó Gaza en 2013 para continuar la incitación contra la existencia del Estado de Israel. Y el líder de Hizbulá, Hassan Nasralá, afirmó que "es excelente que los judíos se concentren en Israel, porque así no será necesario perseguirlos en el mundo, y en la tierra de Israel se llevará a cabo la solución final y absoluta". En esa misma línea, Mahmoud al-Zahar, miembro de la dirección de Hamás, declaró en el canal de televisión de los hutíes en Yemen: "El ejército de Jerusalén no solo liberará las tierras de Palestina. 512 millones de km² de la Tierra estarán bajo un gobierno sin sionismo y sin el cristianismo traidor". Más Estado Islámico que el Estado Islámico.

¿Cómo puede ser que Israel esté luchando contra el yihadismo asesino, pero la mayoría de las manifestaciones sean contra Israel? Esto ocurre porque Israel es víctima de una inmensa propaganda de mentiras. Israel no es un estado colonialista. Un país que fue establecido principalmente por refugiados, como resultado de persecuciones en Europa y en países musulmanes, no puede ser un estado colonialista. Israel no se fundó en pecado. Un país que surgió con un amplio reconocimiento internacional no puede haber sido fundado en pecado. La Nakba ha sido completamente distorsionada. Sí, se creó un problema de refugiados cuando Israel se estableció, principalmente debido a la negativa árabe a la propuesta de partición, y porque en esos años hubo decenas de millones de intercambios de población, incluso forzados. Y más judíos atravesaron una Nakba en los países árabes, siendo expulsados o forzados a huir.

Israel no es un estado de "apartheid". Los ciudadanos árabes de Israel disfrutan de plenos derechos. Muchos de ellos han alcanzado los puestos más altos en universidades, hospitales, el sistema judicial y el sector privado. El bloqueo sobre Gaza es culpa de Hamás y en contra de la voluntad de Israel. Hamás ha rechazado repetidas ofertas para levantar el bloqueo.

En las dos primeras semanas hubo un cambio. Después de un año de contención, Israel logró asestar golpes a Hizbulá, la organización terrorista que ha devastado Líbano y que actúa como el brazo largo de Irán. Muchos de los líderes de la organización fueron asesinados, incluido su líder, Hassan Nasralá. Irán, en respuesta, lanzó cerca de doscientos misiles balísticos contra Israel. Israel anunció que habría respuesta.

Tras el ataque iraní, el Medio Oriente llega a un punto de ebullición. Netanyahu, que se comportó con un radical apaciguamiento hasta hace dos semanas, debe responder. Porque esta locura debe terminar. Porque decenas de millones, incluidos seis millones de judíos, ya han pagado un alto precio por la locura del mal absoluto. No más. Israel nunca ha amenazado a Irán. Es Irán el que afirma una y otra vez que su objetivo es la destrucción de Israel. No solo habla. Actúa. Ha establecido un cinturón de fuego alrededor de Israel, que incluye a Hamás, Hizbulá, los hutíes, y las milicias en Siria e Irak. Esta locura no terminará si Israel sigue jugando según las reglas. Porque al jugar según las reglas, el presidente de Irán puede visitar la ONU y ser recibido como un huésped honorable. Pero al primer ministro de Israel se le amenaza con una orden de arresto internacional.

Es importante recordar y mencionar. Los iraníes, libaneses, iraquíes, yemeníes y palestinos han sido en las últimas décadas las principales víctimas del régimen iraní. Este régimen causa destrucción, hambre, ruina y derramamiento de sangre. Ellos también merecen libertad de este régimen. Se puede criticar la política del gobierno de Israel. Eso es legítimo. Pero todos los errores del gobierno de Israel son un ratón comparado con el elefante iraní. No habrá reconciliación ni paz mientras los ayatolás gobiernen Irán. Queremos paz y reconciliación. Para que esto ocurra, Israel debe actuar con determinación y eliminar la amenaza iraní del Medio Oriente. By Any Means Necessary.

Ben-Dror Yemini es periodista en "Yedioth Ahronoth" y autor del libro "La Industria de las Mentiras".