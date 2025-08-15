Un trabajador de un centro de menores y tres adolescentes asisten a una mujer que da a luz en plena calle

En plena calle Gramsci, en la ciudad italiana de Como, se ha vivido un episodio realmente extraordinario este viernes : una joven sudamericana, de unos 20 años, entró en trabajo de parto de forma repentina, lo que culminó con un nacimiento improvisado en plena vía pública.

El destino quiso que en ese momento crítico estuviera presente Maurice Sawadago, un voluntario de la Cruz Roja desde el año 2013, quien no dudó en intervenir ante la emergencia.

Un equipo improvisado de rescate

Sawadago, un refugiado burkinés de 42 años, fue testigo directo de lo ocurrido. Al percatarse de los signos evidentes de parto, actuó con rapidez y determinación. “La vi agarrada a una barandilla, gritando de dolor”, comentaría posteriormente al periódico italiano Corriere della Sera.

Tres adolescentes egipcios de 16 años se unieron inmediatamente al operativo de Maurice, proporcionando sábanas limpias para hacer más cómoda a la madre y protegerla de miradas curiosas. En cuestión de minutos, el bebé llegó al mundo, sano y salvo, desatando una explosión de alegría entre los presentes.

La llegada de la ambulancia fue decisiva, justo a tiempo para cortar el cordón umbilical y trasladar a la madre y al recién nacido al hospital Valduce, donde recibieron atención médica.