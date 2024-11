Tropas rusas arrebatan a Ucrania el 40% del territorio que Kiev había conquistado en Kursk

Ucrania está perdiendo terreno en la región rusa de Kursk. Un miembro del Estado Mayor del Ejército ucraniano ha revelado que su país ha perdido el 40% del suelo que había conquistado desde el 26 de agosto, cuando Kiev lanzó una insólita operación militar para adentrarse en territorio ruso. "Como máximo controlábamos unos 1.376 kilómetros cuadrados; ahora, por supuesto, ese territorio es más pequeño. El enemigo está aumentando sus contraataques”, dijo la fuente militar ucraniana a la agencia Reuters. "Ahora controlamos aproximadamente 800 kilómetros cuadrados. Mantendremos este territorio durante el tiempo que sea militarmente apropiado".

La llegada de tropas norcoreanas y el refuerzo de este frente decretado por Vladimir Putin son dos de los factores que explican este nuevo escenario en Kursk, donde Moscú ha desplegado casi 60.000 soldados rusos. del Estado Mayor ucraniano. El teniente general Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania, estima que hay unos 12.000 soldados norcoreanos movilizados en Rusia.

Ucrania quería atraer tropas rusas a Kursk para aliviar la presión sobre las fuerzas en la región oriental del país. Sin embargo, eso no parece haber funcionado, ya que los rusos están avanzando por extensas zonas de las líneas del frente en Ucrania. Ciudades como Kurakhove, en la región de Donetsk, y Kupiansk, en la región de Kharkiv, corren un peligro especial.

La fuente del Estado Mayor dijo a la agencia Reuters que la región de Kurakhove era la más sensible para Kiev ahora, ya que las fuerzas rusas avanzaban allí a 200-300 metros por día y habían logrado abrirse paso en algunas zonas. En algunos lugares, las tropas ucranianas son superadas en número de seis a uno y están agotadas, lo que ha permitido a Rusia lograr sus mayores avances desde las primeras semanas de la guerra total, informó The New York Times.

En total, Rusia tiene unos 575.000 soldados combatiendo en Ucrania ahora, y pretende aumentar sus fuerzas a unos 690.000. Ucrania, en cambio, tiene dificultades para reclutar y el presidente Volodimir Zelenski ha seguido evitando reducir la edad de reclutamiento para conseguir más tropas. Pese a los avances rusos, Zelenski anunciói que la industria militar del país planea aumentar la producción de drones y misiles de largo alcance. En concreto, Kiev planea producir el próximo año unos 30.000 drones de largo alcance, junto con 3.000 misiles de crucero e “híbridos dron-misil”, según informó Kyiv Independent.

La llegada de Donald Trump genera incertidumbre y desconcierto en el gobierno ucraniano. Aunque el presidente electo aún no ha presentado ningún plan concreto para Ucrania, en el pasado reciente ha prometido poner fin rápidamente a la guerra. Algunos miembros de su círculo íntimo sugieren que se congelen las líneas del frente tal como están. Eso aumenta la presión sobre Ucrania para que conserve la mayor cantidad posible de suelo tanto en su territorio como en Rusia, esta última como moneda de cambio.