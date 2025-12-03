Trump llama "basura" a una congresista de origen somalí: "Nos los quiero en EEUU, su país apesta"

Sin pelos en la lengua, el presidente Donald Trump criticó duramente este martes a la congresista de origen somalí Ilhan Omar, demócrata por el estado de Minnesota, calificándola de "basura" y dijo que los somalíes deberían "regresar al lugar de donde vinieron". "No los quiero en nuestro país. Seré sincero, ¿de acuerdo? Alguien dirá: 'Oh, eso no es políticamente correcto'. Me da igual. No los quiero en nuestro país. Su país no sirve por algo. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país", dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Trump siguió durante su intervención cebándose contra este país africano: "Con Somalia, que apenas es un país, ya sabes, no tienen nada. Simplemente andan por ahí matándose unos a otros. No hay estructura”, dijo antes de dirigirse a Omar, un demócrata progresista y somalí-estadounidense del que se ha burlado y ha sido blanco de críticas en los últimos años. "Siempre la observo", dijo Trump, añadiendo que "odia a todo el mundo. Y creo que es una persona incompetente. Es una persona terrible".

El presidente la llamó incluso "basura". "Sus amigos son basura. No son gente que trabaje. No son gente que diga: 'Vamos, vamos, hagamos de este lugar un lugar genial'. Son gente que no hace más que quejarse".

Horas más tarde, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en una publicación en redes sociales la "prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales".

En total, el Gobierno anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en la lista de prohibición de viajes, deteniendo el procesamiento de tarjetas verdes y ciudadanía estadounidense. La medida afecta a países como Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otras consideradas de "alta inestabilidad política y económica".

La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo. Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada ya podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50.000 que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración del expresidente Joe Biden.