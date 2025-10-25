Trump planea bautizar con su nombre un salón de baile de más de 187 millones de euros en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado la construcción de un nuevo salón de baile valorado en 187 millones de libras en la Casa Blanca, tras ordenar la demolición completa del Ala Este, según reportes oficiales.

Aunque aún no ha confirmado el nombre públicamente, funcionarios ya se refieren al proyecto como el “Salón de baile del presidente Donald J. Trump”, en línea con su historial de rotular propiedades con su apellido.

Desde la Trump Tower en Nueva York hasta el Trump International Hotel en Las Vegas, el nombre del mandatario ha sido una constante en sus desarrollos inmobiliarios. Ahora, esa marca personal parece extenderse a la residencia oficial de todos los presidentes estadounidenses.

La Casa Blanca ha declarado que el salón estará terminado antes de enero de 2029, cuando Trump dejaría el cargo. Sin embargo, no se ha ofrecido un cronograma claro, y el propio presidente evitó responder sobre el nombre del edificio durante una entrevista con ABC News.

El proyecto ha recaudado más de 262 millones de libras, superando el coste estimado inicial. Trump ha asegurado que donará millones de su propio bolsillo, mientras que su administración publicó una lista de donantes privados y corporativos, entre los que figuran Amazon, Google, Meta y varios inversores multimillonarios.