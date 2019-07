El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con más de 60 millones de seguidores en Twitter no puede prohibir a los críticos de esta red social, según ha fallado el Una corte federal de apelaciones dice que el presidente Donald Trump no puede prohibir a los críticos de su cuenta de Twitter el segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en Manhattan. Tres jueces decidieron unánimemente su acuerdo con otro de la corte inferior que dijo que Trump viola la Primera Enmienda cuando lo hace.

El fallo se produjo en un caso presentado por el Instituto de la Primera Enmienda de Knight en la Universidad de Columbia. Había demandado en nombre de siete personas bloqueadas por Trump después de criticar sus políticas. El tribunal de apelaciones dijo que la Primera Enmienda no permite que un funcionario público, que use una cuenta de redes sociales para “todo tipo de propósitos oficiales”, pueda excluir a las personas de un diálogo en línea que de otra manera sería abierto porque no están de acuerdo con el funcionario.