Ucrania golpea un almacén ruso de drones kamikaze listos para ser utilizados

Ucrania ha golpeado con dispositivos no tripulados de largo alcance un depósito de drones kamikaze de tipo 'Shahed' y diseño iraní situado a unos 1.300 kilómetros de su frontera, en la región rusa de Tatarstán, informó este sábado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

"Esta mañana, unos drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales 'A' del SBU atacaron un nodo logístico donde se almacenaban 'Shaheds' listos para ser usados, así como componentes de fabricación extranjera", informó la institución en Telegram.

Según este comunicado, el ataque provocó una explosión y un incendio en el edificio empleado como centro logístico, situado en la localidad de Kzil-Yul, en la República de Tatarstán.

"Los almacenes de 'Shaheds', con los que el enemigo aterroriza Ucrania todas las noches, son objetivos militares legítimos", subrayó el SBU y remachó que cada operación de este tipo es parte de la "desmilitarización sistemática de las instalaciones militares rusas más allá de las líneas enemigas" y reduce la capacidad de Moscú para prolongar su guerra de agresión.

El depósito atacado se encuentra a unos 30 kilómetros de un importante centro de producción donde se ensamblan drones 'Shahed' en Yelabuga, también en Tatarstán.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó este sábado que tres drones de largo alcance fueron interceptados sobre este territorio ruso y las autoridades regionales informaron del hallazgo de fragmentos de tres drones en el distrito de Tukáyev, donde se halla el depósito atacado.