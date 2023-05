Japón se ha convertido en una importante fuerza militar asiática al aprobar un aumento del presupuesto de defensa y cambiar su doctrina de no intervención. ¿Se están preparando las potencias asiáticas, incluida Australia, para la guerra contra China?

De hecho, Japón y Australia han ampliado significativamente sus capacidades militares en los últimos años y seguirán haciéndolo en el futuro. Varias otras potencias asiáticas, como Corea del Sur, Indonesia y Singapur, también continúan invirtiendo fuertemente en su poderío militar. Sin embargo, es muy raro que un país afirme explícitamente que su poder militar está dirigido a algún otro país específico, porque eso sería contraproducente para su propia seguridad. Pero en el caso de Japón en particular, y en menor medida de Australia, es muy razonable suponer que China es la principal razón para expandir las capacidades militares.

¿Quién cederá primero en la actual guerra europea, Rusia o Ucrania? ¿Cuál es la probabilidad de un despliegue militar estadounidense en territorio ucraniano?

Ucrania nunca se rendirá a menos que sea derrotada militarmente sobre el terreno y no tenga otra opción. Pero dado el muy pobre desempeño del ejército ruso hasta el momento, la probabilidad de una derrota militar ucraniana tan colosal es muy baja. Entonces, la pregunta es solo si la parte rusa alguna vez llega al punto en que sus costes en la guerra ya no valen sus beneficios. La probabilidad de una presencia militar estadounidense en Ucrania es extremadamente baja, a menos que Rusia use armas nucleares tácticas contra Ucrania, en cuyo caso la probabilidad aumenta drásticamente.

¿Será capaz la Unión Europea de emerger como un tercer polo, como sugirió Macron hace unos días?

Mi respuesta corta es un enfático 'no'. La UE es una organización internacional y NO un estado soberano. Para que la UE se convierta alguna vez en una potencia en el escenario mundial, tiene que pasar de ser una organización internacional a un estado soberano unificado. Pero eso no es algo que la mayoría de los miembros de la UE actual estén dispuestos a aceptar. Pero, por supuesto, para Francia, toda la razón de la existencia de la UE es hacer posible que Francia desempeñe un papel en el mundo mayor que el que Francia podría desempeñar por sí sola. La UE es simplemente un medio para un fin egocéntrico para Francia.