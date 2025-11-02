Ucrania recibe otro sistema antimisiles Patriot de Alemania: "Nos acerca al final de la guerra"

Ucrania ha recibido otro de sus ansiados sistemas antimisiles Patriot procedentes de Alemania, una entrega que llega en un momento de gran relevancia ante el asedio aéreo al que intenta someter Rusia al país invadido desde hace más de tres años.

Así lo ha confirmado en un mensaje en X, publicado en inglés, alemán y ucraniano, el presidente Volodímir Zelenski, que ha agradecido al gobierno del canciller Merz esta ayuda miliar a su país.

"Hemos reforzado el componente “Patriot” de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller federal Friedrich Merz por este paso conjunto para proteger vidas humanas del terror ruso", ha escrito el líder ucraniano.

"Desde hace tiempo, nos hemos estado preparando para reforzar nuestra defensa aérea, y ahora los acuerdos alcanzados se han implementado. ¡Agradezco a todos los que contribuyeron a este esfuerzo! Los ataques aéreos rusos son la principal apuesta de Putin en esta guerra: mediante el terror intenta compensar su incapacidad para lograr sus objetivos demenciales sobre el terreno", añade.

"Cada fortalecimiento de nuestra defensa aérea nos acerca literalmente al fin de la guerra que todos esperamos. Cuanto menos logre Rusia, mayor será su motivación para terminar la guerra. Junto con nuestros socios, seguimos trabajando en la construcción de un sistema de defensa aérea fiable", añade Zelenski.

En los últimos tiempos, la falta de defensas aéreas ha llevado a que impacten en su objetivo más misiles y drones rusos de lo que era habitual, lo que ha ocasionado daños en infraestructuras del sistema energético y ferroviario y bajas de civiles.

Tan solo esta semana, Rusia ha lanzado contra territorio ucraniano 1.500 drones de ataque, 1.170 bombas aéreas guiadas y más de 70 misiles de diversos tipos, según el recuento que proporcionó este domingo el presidente ucraniano.