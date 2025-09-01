Ucrania recibe refuerzos desde Australia: le ha enviado sus mejores carros de combate

El 425.º Regimiento de Asalto "Skala" de Ucrania ha sido equipado con tanques M1 Abrams de fabricación estadounidense, convirtiéndose así en la segunda formación en sus fuerzas armadas en operar estos avanzados carros de combate. El anuncio se hizo público el pasado 28 de agosto a través de la página oficial del regimiento. Esta incorporación refuerza la capacidad blindada ucraniana frente al conflicto.

Asimismo, la unidad ha confirmado este refuerzo con los Abrams mediante un comunicado que incluía imágenes de los tanques de la 47.ª Brigada Mecanizada "Magura", la cual había sido hasta ahora la única operadora de estos vehículos en Ucrania. Según el medio de defensa ucraniano Militarnyi, se cree que el 425.º Regimiento ha recibido los M1A1 Abrams suministrados por Australia, cuya primera partida llegó a Ucrania a finales de julio, como parte de un batallón completo de 49 vehículos prometidos por Canberra.

Además, los Abrams australianos presentan ligeras diferencias respecto a la variante estadounidense base. Han sido mejorados al estándar M1A1 AIM SA e incorporan varias modificaciones adaptadas a los requisitos de Australia. Estos tanques disponen de un paquete de blindaje actualizado sin uranio empobrecido y una suite electrónica AIM SA avanzada, con un sistema digital de control de tiro, miras térmicas modernizadas, comunicaciones mejoradas y un sistema de navegación por satélite.

Los Abrams australianos refuerzan las filas ucranianas

La adaptación más notable de estos vehículos es la reconfiguración de su motor de turbina de gas. Ahora está diseñado para funcionar con diésel en lugar del queroseno de aviación JP-8, que es el estándar en el Ejército de Estados Unidos. Esta modificación simplifica la logística para Ucrania, cuya flota blindada ya opera con este combustible según United24media.

En lo demás, los Abrams procedentes de Australia son idénticos a los ya en servicio ucraniano. Una vez en el teatro de operaciones, estos tanques podrían recibir mejoras adicionales, tales como jaulas antidrones, protección de guerra electrónica y blindaje reactivo explosivo, adaptaciones que Ucrania ya ha implementado en otros vehículos blindados en combate.

Por otra parte, la unidad de tanques del 425.º Regimiento, establecida a principios de este mismo año, estaba previamente equipada con tanques Leopard 1A5 modernizados. La incorporación de los Abrams australianos representa un avance sustancial en su capacidad operativa.