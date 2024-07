La ultraderecha se divide en tres grupos en la nueva legislatura del Parlamento Europeo

La ultraderecha europea se reconfigura. El nuevo hemiciclo que comenzará su andadura el próximo 16 de julio tendrá tres grupos diferentes, frente a los dos de la legislatura anterior. Unidos, principalmente, por aspectos como la mano dura contra la inmigración ilegal, la oposición al Pacto Verde contra el cambio climático y la repatriación de competencias, ante el temor de que la Unión Europea se convierta en un super-Estado. Divididos, sobre todo, por su posición respecto a Rusia.

El grupo más numeroso de la nueva legislatura es Patriotas de Europa, que con 84 eurodiputados de 12 nacionalidades diferentes convierte en el tercer grupo de la Eurocámara, por encima de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y de los liberales de Renew Europe que caen hasta quinta posición.

Un día después de sus malos resultados en las elecciones legislativas francesas, el partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, anunció que pasaba a engrosar las filas que Fidesz, el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Fidesz perteneció al grupo del Partido Popular Europeo (PPE) hasta marzo de 2021, cuando abandonó esta formación poco antes de ser expulsado, y desde entonces permanecía en el cajón de sastre de los no inscritos. Ahora Orbán ha aprovechado los buenos resultados electorales de varios partidos de ultraderecha para fichar a la gran mayoría de los miembros que en la legislatura anterior pertenecían a Identidad y Democracia (ID), que debía conformarse con la sexta posición en el hemiciclo.

El gran espaldarazo para erigirse como tercer grupo proviene de los 30 eurodiputados de Reagrupamiento Nacional. De hecho, Jordan Bardella, el candidato a primer ministro de Francia, se convierte en el presidente del grupo y el español Vox consigue con sus seis eurodiputados una vicepresidencia, después de haber abandonado al grupo de Meloni al que pertenecía en la legislatura anterior. Los Patriotas también acogen a los ocho miembros de la Liga italiana de Matteo Salvini. Siete del ANO checo, 6 del PVV neerlandés, seis del FPÖ austriaco, tres del Vlaams Belang belga, dos del Chega portugués, dos de los Motoristas Unidos checos, uno de la Voz de la Razón griega, uno del First Party letón y uno del Partido Popular danés.

El grupo ECR se queda con 78 representantes y agrupan tanto a Meloni como a los polacos de Ley y Justicia (PiS), conocidos por su firme oposición respecto a Vladimir Putin. Aunque con estos movimientos Meloni pierde poder, estos cambios también la sitúan en una posición más moderada para poder pactar con los tres grandes grupos europeístas europeos: populares, socialistas y liberales. De hecho, ECR no va a sufrir, o al menos no en la misma medida, el cordón sanitario que se va a aplicar a los otros dos grupos de la Eurocámara considerados de extrema derecha. Los Conservadores y Reformistas podrán hacerse con dos vicepresidencias del Parlamento Europeo y con la presidencia de algunas comisiones, como la de Agricultura. El Partido Popular Europeo ha accedido a esto último a cambio de que el partido de Meloni no se quede con la Comisión de Libertades Civiles Justicia y Asuntos de Interior, que incluye entre sus competencias el siempre explosivo dosier de Inmigración. Aunque a los patriotas de Orbán les corresponde una vicepresidencia, el cordón sanitario del populares, socialistas, liberales y verdes les impedirá acceder a ella.

Todavía se desconoce cuál será la posición de los Conservadores y Reformistas respecto a la elección de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea para un segundo mandato. Parte del grupo podría mostrarse a favor mientras que los hermanos de Italia de Meloni no han aclarado todavía su postura antes de la votación de este jueves.

Como tercer grupo, Europa de las Naciones Soberanas, liderada por Alternativa para Alemania (AfD) que aporta 15 de los 25 eurodiputados. Aunque en la pasada legislatura, AfD formaba parte del grupo de Le Pen y Salvini, las declaraciones antisemitas de su líder conllevaron su expulsión. Este grupo, considerado más a la derecha que Patriotas, está formado por el partido búlgaro Revival, que tiene tres eurodiputados, seguid de la polaca Confederación Libertad y la Independencia, que también aportará tres. También figura, entre otros, el partido del francés Eric Zemmour (Reconquista) y fuerzas políticas con sólo un representante de Grecia, Chequia, Eslovaquia, Bulgaria y Hungría. Finalmente, la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF) fundada por Alvise Pérez, no se ha unido a esta formación a la que también se le aplicará un férreo cordón sanitario.