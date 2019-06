Los bomberos y policías de Nueva York que enfermaron como consecuencia de las labores de rescate y limpieza tras los terribles atentados del 11-S, envenenados de amianto, no perderán sus beneficios médicos. Fue descargar su santa ira el cómico Jon Stewart, que ejerce como voz amiga de estos funcionarios, y recibir la bendición de del Comité Judicial del Congreso... aunque más de la mitad de sus miembros brillaban por su ausencia. De hecho solo cinco de 14 habían comparecido.

En el aire, la asistencia médica gratuita, que hasta ahora debían de renovar cada cinco años, con un periodo en el que ni siquiera la percibieron, mientras está por conocerse la postura del presidente Trump y a falta de dos votaciones en las Cámaras. Stewart, visiblemente molesto, comentó ayer en una demoledora intervención ante un comité del Congreso que “es una vergüenza para el país y una mancha para la institución, y deberían sentirse avergonzados de ustedes mismos, para aquellos que no están aquí, pero no lo estarán porque la responsabilidad no parece ser algo que ocurra en esta cámara “.

Acusó a los congresistas de reclamar para sí el honor de los servicios de rescate, de pasear y llenarse la boca con mensajes de solidaridad y orgullo, para al final, a la hora de la verdad, fallarles de forma miserable. Con la nueva legislación, que ya decimos que debe superar las votaciones del Congreso y el Senado, los beneficios de salud quedan prorrogados hasta 2090.

Una fecha simbólica que debiera de resultar suficiente para un colectivo machacado por varios tipos de cáncer y dolencias respiratorias.Estaba previsto que el denominado “September 11th Victim Compensation Fund” expirase el próximo mes de septiembre y nadie parecía dispuesto a evitarlo. Desde que abandonó el “Tonight Show” Stewart ha dedicado buena parte de su jornada a pelear para que esto no suceda.

La estrella de la televisión comentó que, más allá de que ningún estadounidense debiera elegir arriesgar la ruina cuando se trata de velar por su salud, resulta directamente vergonzoso que aquellos que arriesgaron su vida el 11-S tengan que “elegir entre vivir o tener un lugar donde vivir”. “Hemos pasado por esto demasiadas veces para no ser escépticos”, añadió, y “cuando suceda lo creeremos, pero créanme, no será con una celebración, será sólo un suspiro”.