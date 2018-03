Un regalo para el Kremlin

¿Es la expulsión de diplomáticos un éxito del Gobierno británico?

El éxito de Theresa May son los 60 diplomáticos rusos expulsados que ha ordenado el presidente Trump. Ha sorprendido –gratamente– no sólo a la clase política de Londres, sino incluso a los miembros de la Administración Trump, ¡y tal vez incluso al propio Trump! Cabe recordar que hasta ahora el presidente ha criticado a casi todo el mundo, con dos excepciones: él y Vladimir Putin. Es por eso que expulsar a 60 rusos es una decisión importante para la Casa Blanca. Lo que no sabemos es si esto es un signo de una nueva política exterior de línea dura o si Donald Trump lo hace para llamar la atención.

No todos los miembros de la UE han expulsado a diplomáticos. ¿Rusia sigue dividiendo a la UE?

Bueno, sí, el Kremlin puede ver la botella medio llena o medio vacía. En el lado positivo puede decir que Bélgica, Irlanda, Austria, Grecia, Chipre, Malta, Portugal, Eslovaquia o Eslovenia han optado por permanecer al margen.

¿Subirá la tensión con Rusia en los próximos meses?

Desde el punto de vista del Kremlin, la represalia occidental es un regalo de bienvenida. A los ojos de su electorado en Rusia, reafirma el falso argumento de Putin de que el país es una pequeña isla rodeada de tiburones que esperan una oportunidad para infligir daño, y de ahí la necesidad de un hombre fuerte en la cima. Si Occidente realmente quisiera dañar a Putin y a los oligarcas que lo rodean, iría tras su patrimonio ilícitamente adquirido (cuentas bancarias, bienes raíces, yates, etc.) escondido en Occidente.