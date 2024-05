La Unión Europea promueve un boicot a la ceremonia de investidura de Putin

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido a los Estados miembros que no envíen representantes diplomáticos a la ceremonia de investidura presidencial de Vladimir Putin, prevista este martes en Moscú, con la que arranca un nuevo mandato tras alzarse en las elecciones presidenciales de marzo sin oposición real.

"Puedo compartir que el Alto Representante está en contra de que participe la UE en este acto", ha explicado el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano, quien ha señalado que, en todo caso, la UE está "discutiendo la respuesta" a la invitación de las autoridades rusas buscando un enfoque común, informa Europa Press.

Precisamente este mismo lunes, el Partido Popular Europeo ha reclamado en una carta al Alto Representantes que ni los representantes diplomáticos de los 27 ni de la UE acudan a la ceremonia presidencial de Putin. Así ha señalado que debe mandar una "recomendación clara y directa a todos los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea en este sentido".

El presidente del PPE, Manfred Weber, ha reiterado que la elecciones en Rusia fueron "antidemocráticas", "carecen de legitimidad" y el resultado es que la presidencia de Putin es "ilegítima". "Ahora hay que pasar a los hechos. Tras nuestra decisión de reconocer a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, no debemos dar a Vladimir Putin ninguna ocasión de instituir su 'legitimidad'", ha insistido.

Italia no acudirá

De momento, ya está confirmado que Italia no asistirá mañana a la ceremonia de toma de posesión del presidente de Rusia, dijo este lunes el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en un contexto en que el Gobierno de Giorgia Meloni busca seguir manteniendo distancia de las autoridades rusas.

"No tenemos embajador en Moscú porque nuestro embajador designado por el Consejo de Ministros aún no fue aprobado. Está el encargado de negocios, pero no participará en la ceremonia", dijo Tajani, en una conferencia en la Asociación de la Prensa Extranjera de Italia.

En el pasado, el difunto ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fundador de la Forza Italia de Tajani, o el actual viceprimer ministro del Gobierno y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ambos socios de Gobierno de la primera ministra, tuvieron estrechos vínculos con Putin.

Asimismo, las autoridades de Ucrania han restado una vez más legitimidad a los resultados de las elecciones presidenciales de Rusia celebradas a mediados de marzo y han recalcado que no reconocen a Vladimir Putin como presidente del país, instando a la comunidad internacional a actuar en la misma línea.

"Ucrania no ve ninguna base legal para reconocerlo como el presidente legítimo y democráticamente electo de la Federación Rusa", ha manifestado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado donde hace un llamado a terceros países y organizaciones a no reconocer al "dictador ruso".