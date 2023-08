Venezuela volverá a pedir a España que extradite al opositor Antonio Ledezma "por traición a la patria"

La Justicia de Venezuela emitió una nueva orden de captura contra el alcalde de Caracas Antonio Ledezma e iniciará un proceso para pedir nuevamente a España, donde se encuentra exiliado desde 2017, su extradición, aseguró este lunes el fiscal general, Tarek William Saab. "Hemos solicitado (...) una orden de aprehensión contra Antonio Ledezma, la cual ha sido acordada, por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir", indicó ante periodistas.

Explicó que esta nueva orden de detención contra el alcalde -que huyó de Venezuela en 2017, violando el arresto domiciliario que tenía por cargos de conspiración- se debe a recientes declaraciones en las que habló de planes de "desobediencia civil" en el país.

Se trata, según el fiscal, de "graves declaraciones" en las cuales Ledezma "afirma que en Venezuela se está gestando una rebelión civil con apoyo de un levantamiento militar".

"Nuevamente, el Ministerio Público (Fiscalía) está haciendo los trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela a esta persona (...) aspiramos que esta vez sí, que el Reino de España, el Gobierno de España y sus autoridades terminen de extraditar a sujetos como éste que nos les importa la familia venezolana, la paz del venezolano", sostuvo.

Las extradiciones de España a Venezuela se han visto frustradas por la Audiencia Nacional, que desconfía de la manera en que estas personas serán tratadas al volver a su país.

Sin embargo, la Justicia española ha investigado al exalcalde y a otros venezolanos por supuestamente blanquear dinero sustraído a la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa.

A finales de julio, Ledezma fue citado en la Fiscalía española para declarar en calidad de "víctima" -según él explicó- por una investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que incluye averiguar abusos en procesos penales.

Ledezma, en declaraciones a Europa Press, confía en que "ningún gobierno democrático se preste para tramitar órdenes de extradición que son completamente arbitrarias". En este sentido, ha recordado que no es la primera vez en que recibe acusaciones de esta índole: "No me he callado y no me van a callar". "No se cansan de hostigarme, de perseguirme", ha denunciado, haciendo repaso de las medidas adoptadas contra él en sus sucesivos cargos políticos en Venezuela y también "ahora en el exilio". Ledezma ha señalado que "con miedo y paralizados de temores" no se va a poder "conquistar el porvenir" en el país sudamericano.