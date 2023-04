Un viceministro polaco acusa a Alemania de provocar la invasión rusa por impedir que Ucrania entre en la OTAN

Nueva grieta entre los aliados occidentales en torno a Ucrania. Esta vez a cuenta de Polonia. La polémica surgió a raíz de las declaraciones el pasado jueves del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo durante su visita a Kiev que la organización de defensa que preside facilitará la adhesión de Ucrania. “Todos los miembros de la OTAN están de acuerdo en que Ucrania debería convertirse en miembro de la Alianza del Atlántico Norte”, aseguró Stoltenberg.

Pero parece que no es exactamente así. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, reaccionó de manera crítica a las palabras de Stoltenberg, mientras que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, descartó una decisión rápida sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN. "La puerta está abierta de par en par, pero este no es el momento de tomar decisiones", dijo Pistorius a la emisora ​​pública ZDF. Argumentó que la decisión sobre la adhesión de Ucrania a la Alianza no puede tomarse solo por solidaridad, sino "con la cabeza fría y el corazón cálido, no al revés".

En respuesta a esta posición, el viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Piotr Wawrzyk, ha asegurado que Alemania es responsable de provocar indirectamente la guerra en Ucrania. "Si Alemania no hubiera tratado de retrasar la entrada de Ucrania en la Alianza del Atlántico Norte, y si Ucrania hubiese sido invitada a unirse a la Alianza hace muchos años, en Munich, hoy no habría guerra en Ucrania". El alto cargo polaco reprochó la postura del ministro alemán de Defensa: "La pregunta es ¿cuándo habrá tiempo para estos cabezas frías? ¿Cinco, diez o treinta años después de la guerra?".

A su juicio, Ucrania debería entrar cuanto antes a la OTAN porque, añadió "cuanto antes suceda esto, mejor, porque será una garantía de seguridad no solo para Ucrania y Polonia, sino también para toda la región". El viceministro también acusó a "los países de Europa Occidental, Francia y Alemania" de estar "generalmente siempre en contra de que Ucrania se una a la Unión Europea o la OTAN".

La posible adhesión de Ucrania a la OTAN ha sido uno de los argumentos de la invasión rusa. Desde el Kremlin se teme que la organización del tratado del Atlántico Norte acabe abriendo las puertas a Kiev, lo que considera una amenaza para su existencia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a la OTAN la semana pasada que despeje el camino para la admisión de su país a la Alianza en la cumbre de julio y añadió que la falta de una invitación para que Ucrania se una a la OTAN en la cumbre de la Alianza en Vilna en julio sería malinterpretada por la mayoría de los ucranianos.