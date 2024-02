“Yulia Navalni es la líder de la oposición que Rusia necesita"

La viuda de Alexei Navalni es el líder que la oposición rusa necesita después de su “asesinato a sangre fría”, asegura Vladimir Ashurkov, director de la Fundación Anticorrupción y amigo íntimo del mayor rival político que posiblemente ha tenido hasta la fecha Vladimir Putin. “Ella fue la roca sobre la que se apoyó a lo largo de su carrera. Ella es una mujer muy fuerte. Es bastante natural que haya decidido llevar la antorcha de su marido y seguir con su misión para intentar llevar la libertad y el Estado de derecho a Rusia”, señaló ayer en un acto ante corresponsales de todo el mundo basados en Londres.

Coincidiendo con el discurso que Yulia Navalni ofreció ayer ante el Parlamento Europeo -donde recalcó que su marido "fue torturado durante tres años”-, varios representantes de la oposición rusa residentes en el Reino Unido -entre los que se encuentra Ashurkov- se dieron cita para analizar la situación en la que se encuentra Moscú tras la muerte del disidente en una remota cárcel del Ártico coincidiendo con la antesala de las elecciones presidenciales en las que se da por hecho que Putin renovará su mandato. Son ya más de dos décadas las que lleva en el poder sin ningún tipo de oposición.

“Occidente subestimó el peligro del régimen de Putin para la humanidad”, denunció Ashurkov. “No representa un peligro solo para los rusos, los cientos de miles que han sido enviados a la cárcel por colgar mensajes (contrarios al régimen) en redes; no solo (es un peligro) para Ucrania, por su brutal agresión iniciada hace dos años, con cientos de miles de muertos y otros tantos desplazados; no solo para la inestabilidad de Europa del este. Supone un peligro global que socava el orden internacional y pone en peligro a toda la humanidad”, añadió el activista y amigo íntimo de Navalni, con el que co-fundó la Fundación Rusa Anticorrupción en 2012.

Ashurkov apuntó que la muerte del disidente ha sumido al mundo en “miseria e indignación”. “Creemos que su traslado desde una cárcel relativamente cercana a Moscú, donde lo visitaba un abogado casi a diario, a otra remota fue para preparar su asesinato, ya que allí habría menos información cara al exterior”, indicó. Considera que “lo más probable” es que el asesinato se produjera a raíz de “una negociación sobre intercambio de prisioneros” con Occidente, si bien “es bastante difícil afirmarlo con seguridad”.

En el acto organizado por la Asociación de Prensa Extranjera (FPA) también participó Marina Litvinenko quien pidió a la comunidad internacional no reconocer el resultado de las próximas elecciones de marzo. “No reconozcan a Vladimir Putin como el nuevo presidente electo, este será el mensaje más fuerte para Rusia y para el pueblo ruso que no tiene más remedio que votar por él”, matizó. Si hay alguien que pueda entender ahora a la viuda de Navalni es ella, ya que su marido, el ex espía Alexander Litvinenko, fue envenenado en 2006 con polonio a través de un té contaminado en un céntrico hotel de Londres.

Por su parte, Tom Keatinge, director del Centro de Estudios de seguridad y crimen financiero -RUSI- señaló que Occidente debe “querer ayudar a Ucrania a ganar la guerra, y no solo ayudarles a sobrevivir, que es lo que estamos haciendo ahora”. “Hay 300.000 millones de euros en activos depositados en el Banco Central ruso en Bélgica, mientras que Estados Unidos debate si debe o no proporcionar 50.000 millones de dólares adicionales a Ucrania. Necesitamos actuar más agresivamente para ayudar a Ucrania a ganar”, argumentó.

La influencia de Rusia en sus vecinos

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido señalaron ayer que la invasión rusa a Ucrania ha provocado un "giro significativo" en la relación de Moscú con los países que fueron parte de la Unión Soviética, donde se ha registrado una "caída" de su influencia. “Rusia sigue considerando, con casi total certeza, que mantener su influencia en estos países es una prioridad de su política exterior, crucial para la seguridad interna y para la prosperidad económica”, matiza un comunicado del Ministerio de Defensa británico.

Así, han recalcado que “desde febrero de 2022, a pesar de que hay variaciones entre los países, la influencia general de Rusia en sus vecinos cercanos ha caído", antes de afirmar que los recursos destinados a la guerra y su fracaso a la hora de lograr importantes avances "han puesto en duda su posición tradicional como garante de seguridad en la región".

"La violación rusa de la soberanía de Ucrania ha generado la posibilidad de una amenaza de seguridad desde la propia Rusia. La caída de la economía rusa y el riesgo de sanciones secundarias ha intensificado las preocupaciones en torno a la dependencia económica de Rusia", matizan. En este sentido, han señalado que "en respuesta a estas tendencias, los Estados de la antigua Unión Soviética han intensificado sus esfuerzos para diversificar sus relaciones económicas, políticas y de seguridad para reducir su dependencia de Rusia".

"Si bien Rusia mantiene una presencia significativa en la región, tanto abierta como encubierta, la capacidad del Kremlin para alcanzar sus objetivos ha descendido con casi total certeza de forma significativa durante los últimos dos años", argumentan.